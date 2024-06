Stellantis India nomina Shailesh Hazela nuovo CEO

Stellantis ha annunciato la nomina di Shailesh Hazela come nuovo CEO e amministratore delegato. Shailesh succederà ad Aditya Jairaj, che si trasferirà negli Stati Uniti. Il passaggio avverrà entro la metà di luglio. Hazela, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente Acquisti globali e catena di fornitura per l’India e la regione Asia-Pacifico per il gruppo automobilistico, porta con sé una vasta esperienza e una comprovata esperienza nel promuovere la crescita e l’innovazione.

Stellantis India ha un nuovo CEO: ecco chi è Shailesh Hazela

Da quando è entrato in Stellantis nel settembre 2022, si è concentrato sullo sfruttamento della base di fornitura in India, ASEAN, Corea, Giappone e altre regioni e sullo sviluppo della base di fornitura per Stellantis nella regione IAP. Shailesh, che vanta un’esperienza lavorativa di oltre 28 anni in diversi settori tra cui automobilistico, delle telecomunicazioni e ferroviario, ha conseguito un Master in Amministrazione aziendale e una Laurea in Ingegneria industriale.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Shailesh Hazela come nostro nuovo CEO e MD e vorremmo ringraziare Aditya per la sua leadership e il suo contributo a Stellantis India”, ha affermato Ashwani Muppasani, COO – Stellantis India e Asia Pacifico. “La visione strategica e la vasta esperienza di Shailesh saranno determinanti nel guidare la crescita e l’innovazione nel mercato indiano. Siamo fiduciosi che Shailesh guiderà l’azienda promuovendo una crescita aziendale sostenibile”.

Riflettendo sulla sua nomina, Shailesh Hazela ha commentato: “È un onore guidare Stellantis in India. I nostri marchi iconici hanno guidato l’industria automobilistica globale e mi impegno a sostenere e portare avanti questa eredità. Estendo la mia sincera gratitudine ad Aditya Jairaj per il suo contributo e mi impegno a promuovere il progresso sostenibile con i nostri team e partner eccezionali. Non vedo l’ora di accelerare l’innovazione tecnologica e rafforzare la nostra posizione nei segmenti della mobilità esistenti ed emergenti”.

Stellantis gestisce tre stabilimenti produttivi (Ranjangaon, Hosur, Thiruvallur), un hub ICT (Hyderabad) e un centro software (Bengaluru) e due centri di ricerca e sviluppo a Chennai e Pune. L’iniziativa Make in India di Stellantis è in corso, con l’India che è l’unico paese a produrre localmente quattro targhe Jeep al di fuori del Nord America (Wrangler, Compass, Meridian e Grand Cherokee) e la Citroën C5 Aircross al di fuori della Francia.