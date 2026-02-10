Stellantis è presente alla 38a edizione del Salone Rurale Coopavel con veicoli Fiat, Jeep e Ram

Stellantis prenderà parte alla 38ª edizione di Show Rural Coopavel, in programma dal 9 al 13 febbraio 2026 a Cascavel, in Brasile. Riconosciuta come una delle principali fiere agroalimentari dell’America Latina, la manifestazione rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e lo sviluppo del settore agricolo. Per questa edizione, Stellantis sarà presente con i marchi Fiat, Jeep e Ram, portando in esposizione oltre 40 veicoli pensati per diversi impieghi professionali. L’iniziativa sottolinea l’impegno del Gruppo nel proporre soluzioni di mobilità robuste, performanti e connesse, progettate per rispondere concretamente alle esigenze operative dei produttori rurali brasiliani.

In qualità di leader di mercato in Brasile, Fiat presenterà all’evento 21 modelli per l’esposizione al pubblico. Tra i modelli più importanti, la famiglia di pick-up, con lo Strada in diverse versioni – un veicolo che ha concluso l’anno scorso e ha iniziato il 2026 come il più venduto in Brasile e Sud America – e il Toro e il Titano, presentati con aggiornamenti per il model year 2026.

Anche i veicoli commerciali leggeri svolgono un ruolo importante nelle attività agricole e Fiat esporrà la sua linea Professional, composta dai modelli Fiorino, Ducato e Scudo, che rafforzano la presenza del marchio in questo segmento, dove è leader. I modelli Fastback, Pulse, Argo e Mobi completano l’esposizione, dimostrando la versatilità della gamma del marchio.

Anche i SUV sono tra i veicoli più desiderati dal pubblico del settore agroalimentare, e per questo motivo Jeep, punto di riferimento del segmento in Brasile e nel mondo, partecipa alla fiera con i suoi prodotti iconici. Il marchio ha iniziato l’anno con entusiasmo e presenta la Compass, che ha chiuso il 2025 come leader tra i SUV di medie dimensioni per il nono anno consecutivo nel mercato brasiliano.

Completano la gamma Jeep presente all’evento i modelli Commander, Renegade e Wrangler. Tutti i veicoli sono dotati della tecnologia Adventure Intelligence, che consente al pubblico di sperimentare in prima persona le caratteristiche e i punti di forza esclusivi del marchio durante la fiera. I modelli di produzione nazionale esposti fanno parte della gamma Jeep disponibile nel Paese e sono coperti da una garanzia di cinque anni.

Sinonimo di pick-up, Ram partecipa allo Show Rural Coopavel 2026 con la sua gamma completa di prodotti nazionali e d’importazione. Il fiore all’occhiello è il nuovo Dakota, che fa la sua prima apparizione a una fiera agricola del paese e sarà presentato nelle versioni Laramie e Warlock. Il Rampage, sviluppato e prodotto in Brasile, ha registrato nel 2025 le sue migliori prestazioni commerciali dal suo lancio nel 2023 e sarà esposto nelle versioni Big Horn, Rebel, Laramie e R/T.

La mostra presenterà anche la gamma di pick-up full-size Ram, tra cui il 1500, il pick-up a benzina più veloce del Brasile, e i nuovi 2500 e 3500, i pick-up diesel più grandi e potenti del Paese. La Fiera Rurale Coopavel è giunta alla sua 38a edizione e riunisce oltre 400.000 visitatori nella città di Cascavel, Paraná, generando un volume d’affari di oltre 7 miliardi di R$.