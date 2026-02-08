Leapmotor B05 GT: prime immagini senza veli della nuova top di gamma

La Leapmotor B05 GT si prepara a cambiare volto – e carattere – alla compatta elettrica della casa cinese Leapmotor. Nelle ultime ore, in Cina sono infatti emerse le prime immagini ufficiali non camuffate di quella che dovrebbe diventare la versione top di gamma del modello. Foto che non arrivano da indiscrezioni casuali, ma direttamente dai documenti del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT), l’ente governativo che spesso anticipa, senza volerlo, le novità più attese del mercato automobilistico cinese.

In Cina le prime immagini della Leapmoto B05 GT: futura versione top ad alte prestazioni

Il debutto ufficiale non ha ancora una data precisa, ma la comparsa nei registri di omologazione lascia pochi dubbi: l’arrivo sul mercato domestico è ormai dietro l’angolo. E la B05 GT promette di essere molto più di un semplice allestimento sportivo.

A colpire subito è il nuovo look, decisamente più aggressivo rispetto alla B05 standard. Il frontale cambia volto grazie a un labbro anteriore pronunciato e a uno spoiler dal disegno sportivo, che insieme danno vita a una particolare configurazione di prese d’aria a doppio livello. Il risultato è un’auto dall’aspetto più basso, largo e “piantato” sull’asfalto, pensata per chi cerca un’estetica dinamica senza compromessi.

Anche osservandola di profilo, la B05 GT non passa inosservata. Le minigonne laterali specifiche rafforzano l’impronta sportiva, mentre Leapmotor offrirà due diverse configurazioni di pneumatici: 225/45 R19 e 235/45 R19. Una scelta che sottolinea l’attenzione al comportamento stradale e al piacere di guida. Al posteriore, infine, troviamo un nuovo spoiler e un paraurti ridisegnato, elementi che completano un insieme coerente e più muscolare.

Sotto la carrozzeria, però, la vera novità è tecnica. La Leapmotor B05 GT dovrebbe adottare una motorizzazione elettrica capace di sviluppare fino a 180 kW, equivalenti a 241 cavalli. Numeri che la collocano al vertice della gamma e che segnano un netto passo avanti rispetto alle versioni attualmente in listino. Il pacco batterie utilizzerà celle fornite da giganti del settore come CATL, Gotion High-tech e CALB, garanzia di affidabilità e prestazioni in linea con gli standard più elevati del mercato.

La B05 “di base” è stata presentata ufficialmente il 28 novembre dello scorso anno, con un prezzo d’attacco in Cina di circa 13.100 dollari. Due le varianti di potenza disponibili finora: 132 kW (177 CV) e 160 kW (215 CV). La GT, dunque, andrebbe a completare l’offerta rivolgendosi a un pubblico più esigente, alla ricerca di prestazioni superiori e di un’immagine più grintosa.

Il tutto si inserisce in un momento particolarmente positivo per Leapmotor. Il marchio ha chiuso il 2025 con quasi 600.000 veicoli consegnati, più che raddoppiando i volumi rispetto all’anno precedente. A gennaio 2026 le consegne hanno superato quota 32.000 unità, confermando una crescita costante e sostenuta.

Per l’intero 2026 l’obiettivo è ambizioso: 1,05 milioni di veicoli venduti. Un traguardo che richiederà un ritmo serrato nei prossimi mesi, ma che appare coerente con la strategia del gruppo. Una visione ribadita anche dall’amministratore delegato Zhu Jiangming, che guarda ancora più lontano: nei prossimi dieci anni Leapmotor punta a raggiungere i 4 milioni di vendite annue ed entrare stabilmente nella top ten mondiale dei costruttori. La B05 GT potrebbe essere uno dei primi passi concreti in questa direzione.