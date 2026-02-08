Ferrari SF90 XX Spider in un’esclusiva veste racing firmata Tailor Made

La Ferrari SF90 XX Spider è un’auto dall’aspetto corsaiolo. Sembra scappata dalle piste, ma porta in dote anche un alto livello di eleganza, rispetto al genere. A me piace tanto. Il felice proprietario di un esemplare della specie si è giovato del programma Tailor Made, per rimarcare ulteriormente l’anima racing del modello. Gli interventi, ovviamente, si sono limitati agli aspetti cromatici e alla configurazione specifica degli interni, senza cambiare la sostanza.

Del resto, per un mezzo del genere, sarebbe un oltraggio spingersi oltre. Ecco perché la casa di Maranello concede, nell’ambito del suo programma di personalizzazione, solo adattamenti soft ai gusti dei committenti, che lasciano inalterate forma e meccanica. Quanto basta, però, a definire tele diverse, in grado di esaltare l’unicità di ogni proposta. Il tutto cercando di interpretare al meglio i gusti dei clienti, attorno ai quali viene cucita la specifica configurazione, col supporto degli specialisti del “cavallino rampante”, che evitano voli creativi fuori dal solco del buon gusto, imposto dalla nobile storia del marchio.

La Ferrari SF90 XX Spider di cui ci stiamo occupando esalta il patrimonio sportivo del “cavallino rampante“, cui rende omaggio. A fare da musa ispiratrice ci ha pensato una 599XX EVO, che delizia in pista l’autore della commessa, nei weekend in tuta e casco. Come sulla vettura laboratorio prima menzionata, offerta al piacere di una ristretta cerchia di clienti-collaudatori, la livrea sposa il Bianco King, con una striscia centrale Azzurro Dino, il numero 68 in bella evidenza e cerchi dorati di memoria vintage. Tutto questo su base rossa.

In tal modo si crea anche una connessione visiva ideale coi bolidi di Formula 1 portati in pista dalla casa di Maranello. Il risultato è un aspetto ancora più aggressivo e risoluto. L’auto sembra appena uscita dal tracciato di Monza, per regalare emozioni stellari sulle strade di tutti i giorni, prima di riassaporare le planimetrie destinate alle corse, perfettamente intonate al suo spirito. A completare il quadro estetico provvedono altri dettagli della carrozzeria, scolpiti dallo spoiler anteriore alla grande ala posteriore.

Foto da profilo Facebook Ferrari

L’abitacolo è stato sviluppato con specifiche intonate alla trama generale, per dar vita alla migliore connessione fra ciò che si ammira fuori e ciò che si manifesta dentro. A diversificare gli interni, con un tocco specifico, ci pensano i sedili neri in Alcantara, gli inserti in pelle bianca Frau e i raffinati accenti Bianco King. L’effetto finale è un’opera coerente sul piano dialettico e anche rispetto all’essenza corsaiola del modello.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 XX Spider è una delle auto più eccitanti, sul piano caratteriale, fra quelle lanciate dalla casa di Maranello negli ultimi anni. È inoltre la seconda prestazionale, tra le stradali, sulla pista di Fiorano, dove sigla tempi da GT da corsa. Solo la recente F80 fa meglio di lei, ma quella appartiene a una famiglia più esclusiva, che è una storia a parte. Rispetto all’omonima coupé da cui deriva, a mio avviso, è decisamente più bella nella parte posteriore, per il migliore trattamento della sezione alta del cofano motore. Il lunotto verticale, poi, profuma tanto di storia del mito emiliano.

Di particolare suggestione l’ala fissa di coda, ampiamente dimensionata, che questa versione aperta, insieme alla sorella chiusa, ha riportato nel listino della casa di Maranello, dopo tanti anni di assenza. L’ultima applicazione risaliva alla F50, che l’aveva idealmente mutuata dalla F40. Sulla Ferrari SF90 XX Spider, però, la vistosa appendice aerodinamica non è integrata come sulle due antesignane. Qui si è data ancora più importanza alla ricerca del massimo carico aerodinamico, ottenendo livelli di deportanza nettamente superiori, senza inficiare la veste stilistica, che anzi trae energia dal grande spoiler.

Foto da profilo Facebook Ferrari

L’esito degli sforzi progettuali è una “rossa” stradale che viaggia come un bolide da corsa, ma con una facilità di guida e una versatilità sconosciute alle vetture pensate esclusivamente per danzare fra i cordoli. Sulla pista di casa la “nostra” belva mette dietro, con ampio margine, l’esclusiva LaFerrari.

Cuore pulsante della Ferrari SF90 XX Spider è un sistema propulsivo ibrido in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1.030 cavalli. Gran parte di questi giungono dal motore V8 biturbo da 3.990 centimetri cubi di cilindrata, che fornisce anche la componente sonora, molto importante sul piano emotivo quando si parla di auto sportive come questa. Il resto del vigore energetico giunge dalle unità elettriche, il cui apporto è chiaramente percepibile, in termini di reattività, senza che questo turbi la magia della parte endotermica.

Rispetto alla sorella coupé, battezza SF90 XX Stradale, questa versione scoperta paga solo un piccolissimo dazio in termini di metriche. Nell’uso quotidiano non si nota neppure il divario. Cresce invece la gamma emotiva, per la possibilità di gustare la magia della sua eccellenza tecnica e ingegneristica in un’altra dimensione: quella a cielo aperto o en plein-air, come direbbero i nostri cugini francesi.

Prevista, per la Ferrari SF90 XX Spider, la produzione di soli 599 esemplari, già ordinati prima della presentazione ufficiale. Beati gli acquirenti, che potranno giovarsi della sua compagnia. Uno di questi si è concesso una personalizzazione racing, a cura degli specialisti del programma Tailor Made della casa di Maranello. Il risultato è quello che potete ammirare nelle immagini a corredo dell’articolo. Buona visione!

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Ferrari