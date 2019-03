Ross Brawn: Charles Leclerc potrebbe “spiazzare” Sebastian Vettel alla Ferrari

Ross Brawn non crede che Charles Leclerc stia lottando per battere Sebastian Vettel ma si aspetta che “turbi” il quattro volte campione del mondo. Leclerc, che ha appena iniziato la sua seconda stagione in Formula 1, ha guadagnato la sua promozione dopo aver ottenuto ottimi risultati alla Sauber. Il monegasco arriva per sostituire Kimi Raikkonen e offrire alla Ferrari una dinamica diversa nel 2019. Si prevede che l’uomo di Monaco diventerà una delle superstar dello sport. Il suo miglior tempo è stato a soli 0.010 secondi dal miglior tempo di Vettel nelle due settimane di test a Barcellona. Brawn, un ex uomo della Ferrari, non pensa che Leclerc batterà Vettel, ma ritiene che gli causerà qualche problema. “Sarei sorpreso ad essere onesto, Sebastian è molto bravo”, ha detto Brawn in un’intervista.

“Se lo sconvolge un po’ , penso che sia la cosa che la squadra dovrà gestire”. Brawn è una delle tante persone che si aspettano che Leclerc nel corso della stagione possa regalare qualche sorpresa.”Penso che sia il numero uno in questo senso: ha avuto un ottimo primo anno, ed è ora in una squadra di vertice. Parlando con alcune delle persone che conosco alla Ferrari, sono rimasti molto colpito dal suo approccio e dalla sua attitudine. Penso che sia abbastanza speciale”, ha aggiunto Brawn.