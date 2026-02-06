Nuova Alfa Romeo Spider: l’ipotesi social che piace agli alfisti

Una nuova Alfa Romeo Spider è di certo un sogno ricorrente tra i simpatizzanti della casa automobilistica del biscione sebbene al momento sembri assai improbabile anche se non impossibile un suo ritorno. Infatti qualche speranza ci sarebbe grazie al programma BottegaFuoriserie di recente aperto alla collaborazione con Maserati che potrebbe in futuro portare sorprese interessanti alla gamma di Alfa Romeo. Dopo la nuova 33 Stradale altri modelli sportivi in edizione limitatissima potrebbero arrivare. Tra questi si parla anche di una nuova Alfa Romeo Duetto.

Su Instagram una nuova e inedita reinterpretazione del design di una nuova Alfa Romeo Spider

In attesa di sapere cosa accadrà in futuro alla gamma del biscione e se in effetti si concretizzeranno sorprese di questo tipo, sul web è apparso un nuovo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una futura, ipotetica nuova Alfa Romeo Spider. Si tratta di una reinterpretazione moderna che immagina una possibile rinascita dell’Alfa Romeo Spider, proposta attraverso un rendering digitale. L’immagine arriva dal profilo Instagram @cool.car.design, dove è stata pubblicata di recente, e personalmente trovo che richiami vagamente l’Alfa Romeo MiTo, ormai fuori produzione.

Le dimensioni appaiono sensibilmente ridotte rispetto alle Spider del passato: un’auto del genere non rientrerebbe nel segmento delle cabrio compatte premium, né potrebbe sfidare modelli come BMW Serie 4 Cabrio o Mercedes CLE Cabrio. Si collocherebbe piuttosto in una fascia inferiore, ma con un prezzo probabilmente elevato, tale da limitarne fortemente il potenziale commerciale.

Dal punto di vista estetico, alcuni tratti di questa nuova Alfa Romeo Spider sono riconducibili al linguaggio Alfa Romeo, ma senza elementi iconici come la griglia o i fari caratteristici, potrebbe sembrare facilmente un’auto di un altro marchio. I richiami alla 4C, soprattutto al posteriore, sono comunque evidenti. Detto ciò, un progetto simile sarebbe comunque benvenuto: qualsiasi alternativa ai crossover sarebbe una gradita ventata di novità.

Il render raffigura una nuova Alfa Romeo Spider dal carattere fortemente sportivo e aggressivo. La carrozzeria è bassa e molto larga, con proporzioni compatte che enfatizzano l’impostazione da roadster pura. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, incorniciato da prese d’aria scolpite e da un pronunciato splitter, accentuato da dettagli rossi che richiamano il mondo racing. I fari anteriori sono tondeggianti, moderni, con una firma luminosa decisa. Di profilo spiccano i passaruota muscolosi, i cerchi di grande diametro e l’assetto ribassato. Il posteriore presenta fanali circolari a LED, un diffusore marcato e terminali di scarico sportivi. L’abitacolo è biposto, con roll-bar a vista e impostazione chiaramente orientata alla guida.