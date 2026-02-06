Stellantis lavora a due nuovi motori termici? Le indiscrezioni parlano di un diesel 1.6 e di un motore per Abarth

Stellantis si trova in un momento di grandi cambiamenti. Come vi abbiamo scritto questa mattina il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ha deciso di fare un vero e proprio reset del suo business rallentando con l’elettrico e puntando di nuovi sui motori termici. Proprio di motori termici vi parliamo in questo articolo dove abbiamo deciso di riportarvi alcune indiscrezioni che nelle scorse ore sono state lanciate sul web e più precisamente su YouTube in cui si vocifera del possibile arrivo di due nuovi motori termici nella gamma del gruppo. Parliamo di quanto trapelato sul canale TerzoGarage che di solito è una fonte abbastanza affidabile quando si tratta di questioni relative all’ex gruppo Fiat Chrysler.

Secondo indiscrezioni Stellantis sarebbe al lavoro su due nuovi motori tra cui un diesel

Secondo TerzoGarage una fonte sicura avrebbe confermato che Stellantis starebbe lavorando ad un nuovo motore diesel 1.6 a Carmagnola, località che dista circa 30 km da Torino. Secondo il canale chi ha dato loro questa informazione è una fonte molto vicina all’azienda. In effetti anche a noi erano arrivate alcune voci in proposito provenienti dall’estero ma in assenza di ulteriori conferme abbiamo preferito non riportare la voce subito.

A Carmagnola è attiva una storica fonderia da sempre legata alla produzione di monoblocchi per Fiat e, secondo fonti vicine al sito, sarebbe già in corso o addirittura avviata la realizzazione del basamento di un nuovo motore 1.6 diesel. Le informazioni certe, al momento, si fermano a questo, ma l’indiscrezione ha un peso rilevante. L’avvio di questa attività suggerirebbe infatti che il diesel non è destinato a scomparire nel breve periodo e rafforzerebbe le voci circolate circa un anno fa, secondo cui Stellantis starebbe lavorando allo sviluppo e alla produzione di una nuova generazione di motori a gasolio conformi alla normativa Euro 7.

Resta aperto il tema di dove potrebbe essere prodotto questo ipotetico nuovo motore diesel. Secondo quanto riportato da TerzoGarage, non è chiaro se la produzione sarebbe concentrata esclusivamente in Italia o condivisa con impianti esteri. Allo stesso modo, è ancora incerta la sua futura applicazione: trattandosi di un diesel, l’ipotesi dei veicoli commerciali appare plausibile, anche se in questo ambito Stellantis dispone già del 2.2 diesel prodotto a Pratola Serra. La cilindrata più contenuta del nuovo 1.6 lo renderebbe quindi più adatto al mondo delle autovetture.

Tra i modelli potenzialmente interessati viene citata l’Alfa Romeo Tonale, recentemente aggiornata. Il nuovo motore potrebbe rappresentare un’evoluzione dell’attuale 1.6 diesel da 130 CV o diventare la base per un inedito mild hybrid diesel, oggi assente nella gamma del Gruppo. Considerando il recente ripensamento dell’Unione Europea sulle vendite di auto termiche dopo il 2035, non è escluso che Stellantis stia valutando opportunità anche fuori dall’Europa, come Nord Africa o Sud America.

Sempre da Carmagnola arriva un’ulteriore indiscrezione: sarebbero in produzione nuovi motori termici destinati ai modelli Abarth, in particolare alla futura Fiat 500 Abarth. Si parlerebbe di volumi importanti, tra 20.000 e 30.000 unità, con l’ipotesi di un benzina MHEV più potente rispetto a quelli attualmente in gamma. Anche in questo caso si tratta di voci non confermate che però abbiamo trovato giusto riportare. Vedremo cosa ci sarà di concreto. Del resto se ciò fosse confermato il prossimo 21 maggio anche questo dovrebbe essere svelato.