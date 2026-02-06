Stellantis annuncia un reset per il suo business per soddisfare le preferenze dei clienti e supportare la crescita, stop ai dividendi

Stellantis NV ha annunciato l’avvio di una fase di revisione approfondita della propria strategia, inserita nel percorso di riorientamento del Gruppo e nella preparazione del nuovo piano strategico che sarà presentato nel corso dell’anno. L’iniziativa prevede anche un’attenta analisi dei costi, con l’obiettivo di allineare in modo più efficace le scelte industriali e commerciali alle aspettative concrete dei clienti.

Stellantis ridefinisce il business per soddisfare le preferenze dei clienti e supportare una crescita redditizia

Negli ultimi cinque anni, Stellantis ha raggiunto una posizione di primo piano nel settore dei veicoli elettrici e intende continuare a essere protagonista nello sviluppo di questa tecnologia. Allo stesso tempo, il Gruppo riconosce la necessità di calibrare il percorso di elettrificazione in modo coerente con l’evoluzione reale della domanda.

In questo contesto, Stellantis ribadisce il proprio impegno a garantire libertà di scelta ai clienti, proponendo un’offerta ampia e diversificata che comprende veicoli elettrici, ibridi e con motorizzazioni termiche avanzate, così da rispondere alle diverse esigenze di mobilità personale e professionale.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis ha dichiarato: “Il ‘reset’ annunciato oggi fa parte dell’approccio deciso avviato nel 2025, volto a porre i nostri clienti e le loro aspettative al centro di tutto ciò che facciamo. Gli oneri straordinari annunciati oggi riflettono in gran parte il costo di aver sovrastimato il ritmo della transizione energetica, che ci ha allontanato dalle esigenze, dalle risorse finanziarie e dai reali desideri di molti acquirenti. Riflettono anche l’impatto di precedenti problemi operativi, i cui effetti vengono progressivamente affrontati dal nostro nuovo team.”

Ha aggiunto: “Abbiamo esaminato attentamente tutti gli aspetti della nostra attività e stiamo apportando le modifiche necessarie, sfruttando tutta la passione e la creatività che abbiamo in Stellantis. La risposta positiva dei clienti alle nostre iniziative di prodotto per il 2025 ha portato a un aumento degli ordini e a un ritorno alla crescita del fatturato. Nel 2026, affronteremo con impegno le carenze esecutive del passato per rafforzare questi primi segnali di rinnovata crescita. Non vediamo l’ora di condividere tutti i dettagli della nostra nuova strategia in occasione del nostro Investor Day del 21 maggio”.

Nel corso del 2025 Stellantis ha avviato una serie di interventi concreti per dare impulso al proprio “reset” strategico e creare le basi per una crescita più solida e sostenibile. Tra le decisioni più rilevanti spicca il più grande investimento mai realizzato dal Gruppo negli Stati Uniti, pari a 13 miliardi di dollari in quattro anni, destinato a rafforzare la presenza industriale, aumentare la capacità produttiva e sostenere l’occupazione con oltre 5.000 nuovi posti di lavoro. Parallelamente, l’azienda ha accelerato sul fronte prodotto, con il lancio di nuovi modelli e numerosi aggiornamenti, ampliando anche la gamma dei propulsori per rispondere meglio alle diverse esigenze dei clienti.

Alcuni progetti ritenuti non sufficientemente redditizi sono stati rivisti o cancellati, in linea con la domanda reale e con l’evoluzione normativa, in particolare negli Stati Uniti. Il percorso di rilancio ha incluso anche una profonda riorganizzazione dei processi produttivi e della qualità, supportata dall’assunzione di oltre 2.000 ingegneri, soprattutto in Nord America. Importanti cambiamenti organizzativi hanno restituito maggiore autonomia ai team regionali, permettendo decisioni più rapide e vicine ai mercati locali, mentre l’attenzione alla supply chain e a una gestione disciplinata del capitale riflette l’obiettivo di favorire una crescita redditizia e duratura anche nel 2026.

L’efficacia di queste misure iniziali è dimostrata dal ritorno alla crescita dei volumi. Nella seconda metà del 2025, il fatturato consolidato di 2,8 milioni di unità è aumentato di 277.000 unità, con un incremento dell’11% su base annua. Il Nord America ha contribuito in modo più significativo a questa crescita (39%), beneficiando sia di una migliore gestione delle scorte che di un aumento delle vendite, mentre anche l’Europa allargata, il Sud America, il Medio Oriente e l’Africa, nonché Cina, India e Asia-Pacifico, hanno contribuito all’aumento dei volumi su base annua.

La quota di mercato negli Stati Uniti, pari al 7,9% per la seconda metà del 2025, è aumentata di 60 punti base rispetto al trimestre precedente. Nella Grande Europa, Stellantis ha mantenuto la seconda posizione in termini di quota di mercato ed è stata leader anche nel segmento dei veicoli ibridi, nel mercato delle autovetture di segmento B e nel mercato dei veicoli commerciali. Gli ordini dei clienti nella Grande Europa sono aumentati nel corso dell’anno, con una notevole accelerazione nella seconda metà del 2025 (+13% su base annua), incluso un aumento del 23% su base annua nel quarto trimestre.

Un’attenzione e un rigore rinnovati, metodi migliorati e team di ingegneri rafforzati dedicati alla gestione della qualità stanno già producendo risultati preliminari incoraggianti. Ad esempio, il numero di problemi segnalati ai veicoli durante il primo mese di servizio è diminuito di oltre il 50% in Nord America e di oltre il 30% nell’Europa allargata dall’inizio del 2025.

Il processo di “reset” avviato da Stellantis ha comportato nel secondo semestre del 2025 oneri straordinari per circa 22,2 miliardi di euro, esclusi dall’AOI, con deflussi di cassa stimati in circa 6,5 miliardi di euro distribuiti nei prossimi quattro anni. La parte più rilevante è legata al riallineamento dei piani di prodotto alle reali richieste del mercato e alle nuove normative sulle emissioni negli Stati Uniti, che ha portato a una revisione significativa delle prospettive sui veicoli elettrici a batteria, includendo cancellazioni di progetti e svalutazioni di piattaforme.

Ulteriori impatti derivano dal ridimensionamento della filiera dei veicoli elettrificati e dalla revisione degli accantonamenti per garanzie, influenzati dall’aumento dei costi e da criticità qualitative che il nuovo management sta affrontando. Nel secondo semestre 2025 ricavi e flussi di cassa industriali sono migliorati rispetto al primo, pur risentendo di voci straordinarie. In ottica 2026, nonostante un contesto complesso, Stellantis punta a un progressivo miglioramento di ricavi, margini e generazione di cassa.