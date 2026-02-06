Jeep diventa partner automobilistico ufficiale della NFL in Germania

Jeep apre una nuova fase del proprio percorso, con la nuova Compass al centro di un profondo rinnovamento della gamma e con lo sguardo rivolto a una collaborazione strategica di lungo periodo con la NFL. Il marchio intende infatti affiancare al rilancio dei suoi modelli una partnership a 360 gradi che vedrà la casa americana di Stellantis diventare partner automobilistico ufficiale della lega in Germania. Il debutto di questa alleanza è previsto in occasione della Super Bowl LX Experience e dell’NFL Watch Party ufficiale, in programma a Colonia il 7 e 8 febbraio, segnando un nuovo capitolo nella strategia di comunicazione e posizionamento del brand.

“Siamo entusiasti di questa partnership. I due marchi si sposano perfettamente: sia noi che la NFL sono sinonimo di avventura e passione”, ha dichiarato Luigi Saia, CEO di Jeep Germania. “Insieme alla nostra rete di concessionari, vogliamo dare vita a questa collaborazione per avvicinare il maggior numero possibile di clienti ai nostri fantastici prodotti. Sono convinto che i due target siano perfettamente compatibili”.

Con questa collaborazione, Jeep sta tracciando la strada per il successo fin dall’inizio dell’anno: “I nostri nuovi prodotti e la nuova partnership con la NFL contribuiranno a rendere il 2026 un anno di successi in Germania”, ha affermato Luigi Saia. Quest’anno, la casa americana sta anche riposizionando completamente il suo posizionamento sul mercato, garantendo la sua sostenibilità futura. La nuova Compass, il modello più importante del marchio, è attualmente in fase di lancio in una generazione completamente nuova. Inoltre, anche la Wagoneer S è pronta per il lancio quest’anno.

Alexander Steinforth, Direttore Generale di NFL Germania, ha dichiarato: “Con Jeep, abbiamo trovato un partner perfetto, che si adatta perfettamente al nostro sport. Jeep e la NFL vogliono rendere tangibile la passione per il football per i tifosi e gli altri interessati. Vogliamo ampliare i punti di contatto attraverso diversi concept di eventi e non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione, che inizierà giusto in tempo per il Super Bowl della NFL”.

Le prime misure di attivazione congiunta sono già previste per la finale della stagione NFL, il Super Bowl LX, che si terrà in Germania nella notte tra domenica e lunedì (8/9 febbraio 2026), con la partecipazione dei New England Patriots e dei Seattle Seahawks. Jeep sarà per la prima volta partner della Super Bowl LX Experience nel centro di Colonia e sarà presente anche come partner ufficiale durante il Super Bowl.

Inoltre, i concessionari Jeep in tutta la Germania invitano gli ospiti al “Jeep Compass Kickoff” per presentare in Germania l’ultimo modello di volume del marchio, con l’atmosfera del Super Bowl inclusa. Anche la partita annuale della NFL Germany in terra tedesca sarà un punto focale delle attività congiunte.

Lo scorso anno, il 9 novembre, gli Indianapolis Colts hanno giocato contro gli Atlanta Falcons a Berlino, davanti a oltre 70.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Berlino. Quest’anno, la partita della NFL tedesca si svolgerà allo stadio del Bayern Monaco. La data e le squadre partecipanti saranno annunciate in seguito.

“Siamo molto lieti di partecipare a questo evento spettacolare e di presentare il marchio Jeep® in modo completo e appropriato”, ha dichiarato Luigi Saia. “Nell’ambito della partnership, Jeep® coinvolgerà in modo autentico i fan attraverso una serie di esperienze, eventi e attività interattive in loco”.

Jeep manterrà una presenza visibile per tutta la durata del contratto come partner delle Super Bowl Experiences, dei City Tours e degli NFL Germany Games, fornendo strumenti di attivazione e ponendo particolare attenzione alle attività dei fan. Durante la stagione NFL, la casa americana condividerà inoltre esperienze esclusive con i fan tramite attività sui social media e offrirà loro opportunità esclusive.

Il football americano è da decenni uno sport nazionale negli Stati Uniti e in Germania sta riscuotendo sempre più successo tra le generazioni. Milioni di spettatori guardano le partite in televisione e la NFL raggiunge centinaia di migliaia di persone in Germania tramite i social media. Il Super Bowl è considerato uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno a livello mondiale.