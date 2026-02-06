Stellantis: 1,5 milioni di veicoli consegnati nel quarto trimestre 2025

Stellantis NV ha reso note le proprie stime consolidate relative alle spedizioni di veicoli, termine con cui il Gruppo indica le consegne effettuate a concessionari, distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, elementi che determinano il riconoscimento dei ricavi.

Advertisement

Stellantis: le consegne in Nord America sono aumentate del 43%, con Sud America, Medio Oriente e Africa, Cina, India e Asia Pacifico in crescita

Nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025, le consegne complessive sono state stimate in circa 1,5 milioni di unità, segnando una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato è stato sostenuto in larga parte dall’andamento positivo del Nord America, affiancato da un incremento delle spedizioni anche in Sud America e nelle regioni di Medio Oriente e Africa. Questa dinamica favorevole è stata in parte bilanciata dal rallentamento registrato nell’Europa allargata, dove la contrazione del mercato dei veicoli commerciali leggeri e l’intensificarsi della concorrenza hanno inciso negativamente sui volumi complessivi.

In Nord America, le spedizioni del quarto trimestre sono aumentate di circa 127.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento del 43% su base annua. Questo significativo miglioramento riflette i benefici della normalizzazione delle dinamiche di inventario, rispetto all’iniziativa di riduzione delle scorte dell’anno precedente, nonché l’aumento dello slancio nella regione, con ordini nel quarto trimestre del 2025 in aumento di quasi il 150% su base annua, trainati in gran parte dalle nuove e rinnovate offerte dei marchi Jeep, Ram e Dodge. Le spedizioni della rinnovata Jeep Grand Cherokee e del Ram LD HEMI V-8 hanno rappresentato oltre il 30% della crescita su base annua, parzialmente compensata da un calo delle spedizioni di veicoli ibridi plug-in.

Advertisement

L’Europa allargata ha registrato un calo di circa 26.000 unità, pari al 4% su base annua. Le consegne di autovetture e veicoli commerciali leggeri hanno subito una contrazione. L’aumento delle consegne delle quattro piattaforme Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda) ha registrato un incremento di 61.000 unità, pari al 127% su base annua, grazie ai progressi nell’implementazione di ciascuno dei prodotti, in una gamma in espansione di varianti di propulsori BEV, MHEV e ICE.

Ciò non è stato sufficiente a invertire un calo complessivo di 21.000 unità di autovetture, pari al 4% su base annua, trainato principalmente da Peugeot, le cui consegne sono diminuite di circa 30.000 unità, a causa del calo dei volumi di Peugeot 208 e Peugeot 308, in vista del suo recente MCA. Inoltre, i volumi di veicoli commerciali leggeri sono diminuiti di 5.000 unità, pari al 3% su base annua, in un contesto di mercato che ha registrato un calo dei volumi del settore del 7% su base annua.

Advertisement

Nelle altre regioni di Stellantis, le spedizioni sono cresciute di 24.000 unità nette in totale, con un incremento del 6% su base annua, trainato principalmente da un aumento di 18.000 unità in Sud America (+7% su base annua) e da un aumento di 3.000 unità in Medio Oriente e Africa (+2% su base annua), nonché in Cina, India e Asia Pacifico (+20% su base annua). Stellantis ha mantenuto la sua leadership in Sud America, con un aumento del 7% su base annua, sostenuto dalla solida domanda in Brasile. La crescita in Medio Oriente e Africa è stata trainata principalmente dagli sviluppi positivi in ​​Turchia e, in misura minore, dall’aumento della produzione locale in Algeria e dalla continua crescita in Marocco.