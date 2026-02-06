Stellantis: LG Energy Solution acquisirà la piena proprietà di NextStar Energy

LG Energy Solution, Stellantis e NextStar Energy hanno comunicato un’evoluzione significativa della loro collaborazione industriale: LG Energy Solution diventerà l’unico proprietario di NextStar Energy, rilevando la quota del 49% attualmente detenuta da Stellantis. L’operazione segna una nuova fase per la società, nata nel 2022 come joint venture tra le due aziende.

NextStar Energy continuerà a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo del settore batterie in Canada, portando avanti la realizzazione del primo grande impianto nazionale per la produzione di batterie a Windsor, in Ontario. L’obiettivo resta quello di rafforzare una filiera solida, competitiva e resiliente, capace di sostenere la crescita futura della mobilità elettrica nel Paese e nel mercato nordamericano.

Il passaggio di proprietà è una decisione strategica concordata dai due azionisti della joint venture, LG Energy Solution e Stellantis. La decisione è stata motivata da un ampio coinvolgimento del team dirigenziale di NextStar Energy per garantire una transizione fluida e rafforzare la crescita a lungo termine dell’azienda e le sue prospettive di investimento.

Con il nuovo assetto proprietario, NextStar Energy sfrutterà la leadership tecnologica e l’esperienza operativa globale di LG Energy Solution per servire al meglio una base clienti più ampia, incluso il settore dei sistemi di accumulo di energia (ESS), e rispondere con maggiore agilità alle condizioni di mercato e alla domanda per perseguire future opportunità di crescita.

Lo stabilimento di NextStar Energy è un pilastro del settore manifatturiero avanzato e delle energie pulite del Canada, radicando la produzione nazionale di batterie, rafforzando la catena di fornitura di batterie del Nord America e supportando la competitività industriale a lungo termine del Canada. Ad oggi, sono stati investiti oltre 5 miliardi di dollari canadesi nello stabilimento e impiega oltre 1.300 dipendenti, con un obiettivo a lungo termine di 2.500 dipendenti con l’obiettivo di raggiungere la piena produzione.

NextStar Energy continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell’ecosistema produttivo di batterie in Canada e Nord America, trasferendo internamente capacità critiche che soddisfano le esigenze in continua evoluzione del settore manifatturiero automobilistico e di altri settori strategici. La conclusione di questa transazione è soggetta ad approvazioni e ad altre condizioni.

“LG Energy Solution vede opportunità di crescita in Nord America nell’insediamento di un hub produttivo chiave in Canada. La piena proprietà di NextStar Energy ci consentirà di rispondere rapidamente alla crescente domanda del mercato ESS e ci consentirà di svolgere un ruolo chiave nel settore dei veicoli elettrici in Canada, assicurandoci ulteriori clienti con sede in Nord America” ha affermato David Kim, Amministratore Delegato di LG Energy Solution.

“Consentendo a LG Energy Solution di sfruttare appieno la capacità dello stabilimento di Windsor, ne rafforziamo la redditività a lungo termine, garantendo al contempo la fornitura di batterie per i nostri veicoli elettrici. Si tratta di un passo strategico intelligente che supporta i nostri clienti, le nostre attività canadesi e la nostra roadmap di elettrificazione globale” ha dichiarato Antonio Filosa, Amministratore Delegato di Stellantis.

“Questo nuovo assetto proprietario rafforza la posizione del Canada come leader nella produzione di batterie. Offre la certezza a lungo termine di continuare a investire nella nostra forza lavoro canadese e nella nostra capacità produttiva, offrendo al contempo benefici economici duraturi per il Canada e l’Ontario” ha dichiarato Danies Lee, Amministratore Delegato di NextStar Energy.