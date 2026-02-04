Jeep guadagna quote di mercato a gennaio in Brasile, Compass irrompe in top 10

Jeep apre il nuovo anno con risultati molto positivi sul mercato brasiliano. A gennaio il marchio ha totalizzato 8.893 immatricolazioni, registrando un aumento della quota di mercato di 0,5 punti percentuali rispetto a dicembre e raggiungendo il 5,5% del totale nazionale. Numeri che confermano la solidità del brand in Brasile e la buona risposta del pubblico. A trainare le vendite è stata ancora una volta la Jeep Compass, che si è confermata il SUV medio più venduto del Paese grazie a 4.503 unità immatricolate nel solo mese di gennaio, rafforzando ulteriormente la sua posizione di riferimento nel segmento.

Advertisement

Con 4.500 immatricolazioni, la Jeep Compass si è assicurata un posto nella Top 10 dei veicoli più venduti in Brasile

Con una quota di mercato del 23,9% nel segmento dei SUV di medie dimensioni, la Compass si è assicurata un posto anche nel gruppo ristretto dei 10 veicoli più venduti in Brasile a gennaio, classificandosi all’ottavo posto assoluto in tutti i segmenti e si prevede che sarà tra i 5 SUV più venduti all’inizio del 2026.

Il modello, che ha concluso il 2025 come riferimento tra i SUV di medie dimensioni per il nono anno consecutivo, prosegue senza rallentamenti il suo percorso di successo in Brasile. Forte di una gamma completa e tecnologicamente avanzata, la Jeep Compass unisce prestazioni brillanti, dotazioni di sicurezza evolute e autentiche capacità off-road, distinguendosi nel proprio segmento. A gennaio ha inoltre debuttato la nuova versione Blackhawk Flex, che introduce il noto motore Hurricane in configurazione flex-fuel da 272 CV, una soluzione pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze del mercato e dei clienti brasiliani.

Advertisement

Nel frattempo, la Jeep Renegade ha chiuso gennaio con 3.052 unità vendute. Il modello è l’unico B-SUV a offrire versioni 4×4 sul mercato nazionale, con un pacchetto ADAS che include frenata di emergenza autonoma, avviso di superamento involontario della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e abbaglianti automatici, che garantiscono la sicurezza a bordo.

Punto di riferimento in termini di tecnologia e comfort, il Commander ha venduto 1.330 unità a gennaio, superando le 80.000 unità dal lancio. Il modello rappresenta il massimo della raffinatezza in un SUV a sette posti, con un’ampia varietà di motorizzazioni, tra cui flex-fuel, diesel e benzina, oltre a un pacchetto tecnologico differenziato, in particolare il sistema di guida semi-autonoma di Livello 2 (ADAS), che offre una maggiore sicurezza a conducente e passeggeri. Con una quota di mercato del 5,5% in Brasile, Jeep mantiene la sua forza commerciale con i SUV prodotti nel Paese. Tecnologia, sicurezza, capacità 4×4 e garanzia di 5 anni per Renegade, Compass e Commander.