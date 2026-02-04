Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati pronti a raccontare Milano Cortina 2026

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i brand italiani di Stellantis scendono in campo con una campagna di comunicazione urbana di forte impatto. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati accompagnano così il conto alla rovescia verso l’evento sportivo più atteso del 2026, rafforzando il loro ruolo di Automotive Premium Partner dei Giochi.

Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati presentano una nuova e spettacolare campagna Domination di comunicazione

La nuova campagna outdoor nasce con l’obiettivo di portare lo spirito olimpico direttamente nello spazio urbano, trasformando Milano e Cortina in un racconto visivo continuo. Non si tratta di una semplice presenza pubblicitaria, ma di un progetto che punta a coinvolgere cittadini e visitatori, creando un legame diretto tra sport, design e identità italiana. Un percorso coerente con le iniziative già avviate nei mesi scorsi, che hanno messo in evidenza la visione condivisa dei marchi italiani verso innovazione, sostenibilità e mobilità del futuro.

L’immaginario creativo porta la firma dell’illustratore Lorenzo Sainati, che ha scelto un linguaggio grafico contemporaneo, ispirato ai grandi manifesti sportivi del passato ma reinterpretato in chiave attuale. Le sue illustrazioni, caratterizzate da colori intensi, linee dinamiche e figure in movimento, celebrano l’energia dei Giochi e dialogano con le forme iconiche delle vetture dei quattro brand.

Milano diventa il cuore pulsante della campagna. Le installazioni e le affissioni animano alcuni dei luoghi più frequentati della città, dalle stazioni della metropolitana come San Babila e Centrale fino alle aree pedonali attorno a Piazza Duomo. La Stazione Centrale assume un ruolo centrale, trasformandosi in un vero punto di snodo narrativo per chi arriva o attraversa la città.

Il racconto prosegue anche a Cortina d’Ampezzo, sede delle competizioni in quota, dove le attivazioni nei luoghi simbolo rafforzano il legame tra le due città. In questo contesto, Maserati propone esperienze esclusive che sottolineano il lato più emozionale e premium del progetto.

Uno dei momenti chiave sarà l’installazione immersiva al Castello Sforzesco, pensata come uno spazio esperienziale in cui design, heritage e tecnologia si incontrano. Qui il pubblico potrà interagire con i contenuti della campagna, diventando parte attiva del racconto olimpico, anche grazie a elementi multimediali e momenti di coinvolgimento diretto.

A completare il progetto c’è l’impegno operativo durante i Giochi: una flotta di circa 3.000 vetture, oltre la metà elettrificate, supporterà l’organizzazione e la mobilità dell’evento. Un modo concreto per accompagnare Milano Cortina 2026, portando su strada i valori di innovazione e sostenibilità che i brand italiani di Stellantis intendono rappresentare.