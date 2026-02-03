Fiat Fastback e Lancia Gamma: la seconda metà 2026 di Stellantis sarà movimentata

Fiat Fastback e Lancia Gamma sono due tra le principali novità che il gruppo Stellantis svelerà nella seconda metà del 2026. Al momento non è chiaro quale delle due arriverà per prima. Di certo si tratterà di due modelli che movimenteranno la seconda parte di questo 2026 appena iniziato. A nostro avviso ci sono maggiori chance in un debutto per prima della Fiat Fastback.

Una seconda parte di 2026 ricca di sorprese per Stellantis con Fiat Fastback e Lancia Gamma

La vettura di Fiat nelle scorse ore è stata avvistata in fase di test invernali al Circolo Polare Artico. Questo è stato l’ennesimo avvistamento negli ultimi tempi con il design che ormai non sembra più avere molti segreti e dovrebbe essere vicino a quello che vi mostriamo nel render di Motor.es presente in questo articolo.

Rispetto ai prototipi precedenti, l’ultimo avvistamento della nuova Fiat Fastback mostra un posteriore meno camuffato, confermando la scelta di una carrozzeria cinque porte con tetto inclinato, in stile SUV-coupé. La base tecnica deriva dalla Grande Panda, utilizzando la piattaforma Stellantis Smart Car, visibile anche nei gruppi ottici posteriori che richiamano il concept originale. Paraurti e portellone sono stati semplificati, segno del passaggio alla produzione di serie.

Il frontale appare più armonioso grazie all’inclinazione più dolce del montante A, mentre fari e parte superiore del paraurti richiamano la Panda attuale; la griglia inferiore ha invece un design specifico. Maniglie, specchietti e cerchi derivano direttamente dalla Grande Panda, con passaruota leggermente protetti per un look più “avventuroso”.

Sospensione posteriore a ponte torcente e scarico singolo confermano soluzioni semplici e collaudate. La gamma motori dovrebbe includere il 1.2 turbo, mild hybrid e versione elettrica da 111 CV. L’autonomia della variante elettrica potrebbe superare i 320 km grazie a un passo più lungo e una batteria più capiente.

Per quanto riguarda invece la nuova Lancia Gamma, al momento non ci sono foto spia, se non qualche scatto dove il prototipo si intravede appena, ma solo alcuni teaser. Il CEO di Lancia Roberta Zerbi ha però confermato nelle scorse settimane che il debutto della futura top di gamma avverrà nella seconda metà del 2026. Si tratterà di un SUV fastback lungo circa 4,7 metri che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. Arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento e ci sarà pure una versione top di gamma HF Integrale. Lo stile sarà quello visto con la nuova Ypsilon e la concept Pu+Ra HPE ma con dimensioni da SUV di segmento D.