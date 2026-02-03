Alfa Romeo: a sorpresa l’erede di Tonale potrebbe arrivare prima delle nuove Stelvio e Giulia

Nei piani iniziali di Alfa Romeo il 2025 sarebbe dovuto essere l’anno della nuova Stelvio, il 2026 della nuova Giulia mentre a fine 2027 inizio 2028 sarebbe toccato all’erede di Tonale, quel famoso modello che molto probabilmente sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA medium. Ricordiamo che nei giorni scorsi Emanuele Cappellano al Tavolo Automotive ha confermato l’arrivo di un nuovo modello inedito per Melfi nel 2028. Non ha detto di quale brand si tratterà ma dovrebbe essere proprio la famosa erede di Tonale. Tra l’altro al momento non è nemmeno certo che il nome rimanga lo stesso potendo anche avere un nome diverso. Infatti si tratterà di un veicolo abbastanza diverso dalla Tonale attuale.

Advertisement

L’erede di Tonale che sarà prodotta a Melfi potrebbe debuttare tra fine 2027 e inizio 2028 prima dunque delle nuove Stelvio e Giulia

Si dice infatti che sarà lungo oltre i 4,60 metri quindi vicino anche all’attuale Stelvio e avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico quasi da SUV Coupé. La vettura arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento e quasi certamente sarà dotata anche di una versione Quadrifoglio che invece come sappiamo manca al modello attuale prodotto a Pomigliano. Sarà comunque il numero uno di Stellantis Antonio Filosa a confermare la notizia il prossimo 21 maggio quando svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis chiarendo quali saranno le novità per i vari brand.

Se questa notizia arà confermata anche da Filosa, allora vorrebbe dire che la prossima novità a debuttare nella gamma di Alfa Romeo a sorpresa sarebbe proprio l’erede di Tonale. Infatti il suo arrivo è previsto tra fine 2027 e inizio 2028 mentre come sappiamo per le nuove Stelvio e Giulia ci sono buone probabilità che si possa aspettare qualche mese in più visto che prima di metà 2028 difficilmente a Cassino inizierà la produzione.

Advertisement

Ovviamente bisognerà capire come Alfa Romeo gestirà tutti questi debutti che si stanno venendo a raccogliere tutti più o meno nello stesso periodo. Non escludiamo che alla fine venga data priorità ad uno e poi a seguire possa toccare anche agli altri. Tra i tre in questo momento il progetto che sembra più pronto però rimane proprio quello del veicolo che sarà realizzato a Melfi. Ricordiamo infine che con il nuovo piano strategico di Stellantis potrebbe arrivare anche un’altra novità e cioè quella famosa vettura compatta di cui si parla da tempo. Ovviamente sempre che Filosa abbia avvallato il progetto che potrebbe trovare spazio proprio a Pomigliano dove sempre Cappellano nei giorni scorsi ha confermato l’arrivo di due auto su piattaforma smart car.

Questa dunque potrebbe essere la futura line-up di Alfa Romeo, ma come sempre vi diciamo occorre aspettare le conferme ufficiali che arriveranno a maggio e che potrebbero finalmente chiarire in maniera definitiva tutti i dubbi sorti sul futuro del biscione in questi ultimi mesi.