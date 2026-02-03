Fiat e Fiat Professional partono fortissimo nel 2026: leadership confermata in Italia

Il 2026 si apre con numeri record per FIAT e Fiat Professional, confermando il ruolo dei due marchi come protagonisti indiscussi del mercato automobilistico italiano. Secondo i dati elaborati da Dataforce, nel solo mese di gennaio i due brand hanno registrato 22.654 immatricolazioni, pari a una quota complessiva del 14,5%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2025, con oltre 3.400 vetture in più vendute.

Advertisement

Fiat e Fiat Professional iniziano il nuovo anno con ottimi risultati commerciali e consolidano la loro posizione di leader

Nel segmento delle vetture, FIAT guida la classifica con 19.110 immatricolazioni e una quota di mercato del 13,4%, grazie a campagne commerciali efficaci che rendono le vetture del brand accessibili a tutti, in linea con il DNA del marchio.

A trainare le vendite è la Fiat Panda, che con oltre 13.300 unità e una quota del 9,4% si conferma la vettura più amata dagli italiani. Prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco, la Panda Hybrid si distingue per efficienza, agilità e accessibilità. A supportare il successo della gamma urbana arriva la Nuova 500 Hybrid, che insieme alla Panda consolida il dominio di FIAT nel segmento A delle citycar, raggiungendo il 65,3% di quota.

Advertisement

In crescita anche la Fiat Grande Panda, con 3.300 immatricolazioni che la collocano al quarto posto tra le vetture più vendute. La gamma sarà completata nel prossimo mese dalla versione con motore turbo 1.2L e cambio manuale a 6 marce, accanto alle attuali opzioni elettriche e ibride. Sul fronte dei quadricicli elettrici leggeri, Topolino mantiene la leadership con 207 unità vendute e una quota di mercato del 41,2%.

Tra i veicoli commerciali, Fiat Professional conferma la leadership con 3.544 immatricolazioni, pari al 25,1% di quota, in crescita di 3,1 punti percentuali. Nel segmento van compatti, Doblò si conferma il punto di riferimento con 1.407 immatricolazioni, mentre Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo, resta il secondo van più venduto in Italia con 1.175 unità.

Advertisement

Con questi risultati, FIAT e Fiat Professional consolidano la propria posizione dominante, combinando accessibilità, innovazione e leadership nei segmenti auto e veicoli commerciali, confermando l’appeal del brand italiano sia nel mercato privati sia nel comparto professionale.