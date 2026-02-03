Il proprietario della prima MCXtrema consegnata vuole venderla online, Maserati blocca l’asta

La Maserati MCXtrema è la vettura da pista più potente mai realizzata dal Tridente. Si tratta di una vera e propria “belva da pista” non omologata per uso stradale basata sulla Maserati MC20. La vettura come vi abbiamo scritto in più occasioni dispone di una versione modificata del potente motore V6 “Nettuno” da 3.0 litri, potenziato con nuovi turbocompressori per erogare 740 CV e 730 Nm di coppia. La prima unità di questa supercar è stata consegnata nell’agosto 2024 alla Monterey Car Week ma a quanto pare il suo proprietario vorrebbe venderla. Maserati però ha deciso di bloccare la sua vendita.

L’auto, dotata di portiere dieadrali, snorkel di aspirazione montato sul tetto e alettone posteriore regolabile, è rifinita in una tonalità personalizzata di Blu Xtrema opaco, che ricopre i pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio a vista, con grafica del Tridente Maserati in Bianco Pastello Opaco sul cofano. Il “24” sulle portiere è un indizio del fatto che la Maserati MCXtrema aveva il nome in codice interno Project 24. L’auto, destinata esclusivamente alla pista, monta cerchi OZ Racing da 18 pollici con attacco centrale e finitura nera opaca e pneumatici slick Pirelli P Zero, da 325/660 all’anteriore e 325/705 al posteriore.

Gli interni essenziali della Maserati MCXtrema, sono dotati di roll-bar a norma FIA e sedili da corsa Sabelt in fibra di carbonio rivestiti in Alcantara blu e nera, con cinture di sicurezza a cinque punti, garantiscono la sicurezza degli occupanti. A bordo è presente anche un sistema antincendio OMP, oltre ai comandi per la mappatura del motore regolabile dal pilota e il controllo di trazione. L’abitacolo pronto per la gara è dotato anche di un volante in fibra di carbonio e alluminio, montato su un piantone dello sterzo regolabile con mozzo a sgancio rapido, e di uno schermo LCD da 5 pollici.

La Maserati MCXtrema è stata prodotta in appena 62 unità e dunque acquistarne una nuova adesso è praticamente impossibile. Nonostante la grande esclusività di questo modello, come vi dicevamo poc’anzi, il primo proprietario aveva deciso di venderla all’asta. Subito dopo avere ricevuto la vettura da Maserati, ha consegnato l’auto a un concessionario, che l’ha messa in vendita su Bring a Trailer. La vettura ha percorso appena 228 km quindi praticamente è quasi come se fosse nuova.

L’asta era in pieno svolgimento quando Maserati è intervenuta: la MCXtrema, che aveva raggiunto 751.000 dollari, era offerta con documentazione completa, copricerchi in fibra di carbonio, ricambi e accessori, ma la casa automobilistica italiana aveva fissato un prezzo base di 900.000 euro (1.061.300 dollari). Un anno e mezzo dopo la consegna, Maserati non avrebbe mai permesso che l’auto finisse nelle mani di terzi senza poter controllare la transazione.

Maserati Nord America ha contattato il concessionario venditore per segnalare che la vettura è soggetta a restrizioni di rivendita e non può essere venduta in un’asta pubblica online. Di conseguenza, l’asta è stata annullata e al momento non ci sono informazioni su quale sarà il futuro della Maserati MCXtrema, che sembra destinata a rimanere sotto il controllo diretto del marchio.