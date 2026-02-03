Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco secondo noi come dovrebbe essere per avere un gran successo

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una delle prossime novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. Di recente il suo debutto è stato rinviato al 2028 ma sulla data esatta ne sapremo di più sicuramente il prossimo 21 maggio quanto il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico dell’azienda. Si sta discutendo molto su come sarà questo atteso modello giunto alla sua seconda generazione.

Il 2028 dovrebbe essere l’anno di debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come dovrebbe essere secondo noi per fare successo

Si dice infatti che rispetto al primo progetto di cui negli scorsi anni erano trapelate le immagini di brevetto e le prime foto spia, la nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe subire cambiamenti importanti. Non si tratterà solo di implementare i motori termici nella gamma ma anche di rendere il design di questo importantissimo modello più appetibile tra gli alfisti che non avevano manifestato grande entusiasmo per il design trapelato nei brevetti. Ovviamente si apre il dibattito su come dovrebbe essere questo atteso SUV.

Se le voci che vogliono un ritorno alla piattaforma Giorgio EVO fossero confermate si tratterebbe sicuramente di un primo passo in avanti rispetto a quello che i fan del biscione si aspettano da questo modello. Anche la presenza di almeno un paio di modelli termici puri rappresenterebbe una notizia davvero entusiasmante per la stragrande maggioranza degli alfisti anche se al momento sembra assai difficile che si possa realizzare ma non è da escludere del tutto.

Quello che sarà fondamentale sarà dare un design in linea con quella che è la storia e la tradizione di Alfa Romeo e soprattutto che distingua questo SUV in maniera netta rispetto ad altri presenti sul mercato specie da quelli proposti dalla stessa Stellantis. La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrà essere insomma una vettura davvero unica. Se poi avverranno dei netti miglioramenti in termini di qualità e tecnologia rispetto alla versione attuale questo rappresenterà di certo un notevole passo avanti e sarà apprezzato dai clienti fedeli e anche da quelli che per la prima volta si potrebbero avvicinare ad un’auto del biscione.

Anzi un notevole salto di qualità rispetto alla prima generazione dovrà esserci inevitabilmente se davvero l’obiettivo di Stellantis sarà quello di rilanciare il brand milanese. Lo stile dovrà essere quello di un SUV premium sportivo ed elegante capace di attrarre una platea ancora più ampia rispetto alla prima generazione facendo bene in tutti i mercati in cui sarà proposto, eventualmente anche fuori dall’Europa. Il tutto ovviamente garantendo prestazioni e piacere di guida che da sempre sono alla base del successo del brand milanese.

Del resto parliamo della futura top di gamma di Alfa Romeo vista la conferma della rinuncia al ritorno nel segmento E come dichiarato dal CEO Santo Ficili lo scorso anno. Di conseguenza la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrà rappresentare il meglio che il biscione ha da offrire sotto tutti i punti di vista con un occhio in particolare alla futura top di gamma Quadrifoglio che dovrà continuare a regalare le stesse emozioni del modello attuale se non addirittura migliorarle ulteriormente.