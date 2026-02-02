Auto elettriche usate, l’affare segreto che nessuno ti dice

Mentre il mercato continua a raccontarci che le auto elettriche sono il futuro costoso riservato a chi può permetterselo, qualcuno ha fatto i conti e ha scoperto una verità scomoda. L’elettrico usato è l’affare che stavamo cercando, praticamente nascosto in bella vista. Un nuovo studio dell’Università del Michigan, pubblicato su Environmental Research Letters, smonta la narrazione e ci dice che acquistare una vettura a zero emissioni di seconda mano può garantire risparmi considerevoli nel lungo periodo. Non stiamo parlando di briciole.

Prendiamo un mid-size SUV medio elettrico usato, categoria paragonabile a un SUV di segmento D in Italia, portando lo studio a misura di consumatore nostrano, con tre anni di vita alle spalle. Seguendo quanto riportato dallo staudio, utilizzarlo per sette anni garantisce un risparmio di circa 13.000 dollari rispetto a un modello benzina nuovo di pari categoria. L’equivalente benzina usato ammonta invece a circa 3.000 dollari di risparmio. La matematica è chiara, anche se evidentemente non arriva nelle campagne pubblicitarie dei concessionari.

L’indagine tiene conto di molteplici fattori: chilometraggio annuo, modalità di ricarica domestica o pubblica, età del veicolo, periodo di proprietà, tasse locali, costo dell’elettricità e della benzina in 17 città americane. Insomma, non è un esercizio di fantasia, ma un’analisi che guarda al portafoglio reale degli automobilisti. E il portafoglio, negli Stati Uniti, è sotto pressione: oltre il 20% degli automobilisti paga ogni mese più di 1.000 dollari come rata per il proprio veicolo.

Il mercato dell’usato elettrico cresce perché, banalmente, più si vendono auto elettriche nuove e più, nel tempo, arrivano esemplari di seconda mano. Il deprezzamento delle vetture a zero emissioni, spesso citato come problema, diventa un vantaggio per chi compra dopo. I costi di gestione possono essere inferiori, a patto di minimizzare le spese per la ricarica.

Maxwell Woody, autore principale dello studio, lo dice senza giri di parole: “I trasporti rappresentano la seconda voce più importante del budget di una famiglia media. Il 70% di tutti gli acquisti di veicoli riguarda veicoli usati, e i veicoli elettrici usati hanno il costo di proprietà più basso tra tutte le categorie”. La domanda, a questo punto, è semplice: continuiamo a inseguire il nuovo a ogni costo, o iniziamo a guardare dove sta davvero il valore?