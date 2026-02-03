Nuova Fiat Pandina: oltre al prezzo basso per essere un successo dovrà avere altre qualità

Nuova Fiat Pandina è probabilmente uno dei modelli che suscita le maggiori curiosità tra quelli confermati da qui a fine decennio da Stellantis forse insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia. Del resto parliamo della futura erede di una vettura che a suo modo ha fatto la storia e cioè l’attuale Fiat Panda che come sappiamo è presente sul mercato da circa 14 anni ma sempre con ottimi risultati. Non a caso ancora oggi è l’auto più venduta in Italia in maniera piuttosto netta.

Advertisement

Il prezzo basso sarà sicuramente una condizione necessaria ma non esclusiva per decretare il successo della nuova Fiat Pandina

Quindi insomma non sorprende che si parli molto della nuova Fiat Pandina già oggi nonostante manchi ancora molto al suo debutto che avverrà di sicuro entro fine decennio come confermato dagli stessi dirigenti di Stellantis. Secondo alcuni potrebbe debuttare nel 2028 secondo altri nel 2029, le idee più chiare le avremo il prossimo 21 maggio con il piano strategico di Stellantis che sarà rivelato proprio in quella data dal numero uno del gruppo automobilistico Antonio Filosa.

Vi abbiamo già scritto in precedenza che una delle caratteristiche principali di questa vettura sarà il prezzo altamente competitivo. Si parla infatti di meno di 15 mila euro come prezzo di partenza sia per la versione ibrida che per quella elettrica. Non dovrebbe essere presente invece una versione termica pura a causa delle rigide norme sulle emissioni che ci saranno alla fine del decennio e che renderanno praticamente impossibile avere nel segmento A auto con motori a benzina senza alcuna forma di elettrificazione.

Advertisement

Ovviamente per una vettura di segmento A come la nuova Fiat Pandina avere un prezzo al di sotto dei 15 mila euro aiuterà moltissimo a fare bene garantendo un buon futuro allo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove l’auto sarà prodotta come l’attuale generazione su una nuova piattaforma che condividerà con la futura Fiat 500 altra auto che vedremo di sicuro entro la fine del decennio. Ma il prezzo competitivo non potrà essere l’unica cosa su cui questa auto potrà contare se vuole sul serio dominare nel segmento A del futuro prendendo idealmente il posto dell’attuale Panda.

La nuova Fiat Pandina dovrà necessariamente offrire molta più qualità rispetto al modello attuale dato che la concorrenza nel segmento sta crescendo e non poco e si prevede un ulteriore step da qui alla fine fine del decennio. Di conseguenza Fiat con questa auto dovrà garantire una vettura al top della categoria sotto ogni punto di vista, dalla meccanica, alla tecnologia per non parlare delle rifiniture.

Advertisement

Infine per quanto riguarda i motori della nuova Fiat Pandina sarà importantissimo dare a questa auto dei motori che siano all’altezza delle aspettative. Questo vale sia per l’elettrico che per il termico. Per il primo oltre alla potenza sarà importante dare una buona autonomia che possa dissipare le paure che ancora molti hanno nell’utilizzare un’auto completamente elettrica. Anche l’ibrida dovrà offrire qualcosa in più in termini di cavalli e prestazioni, pur parlando di una city car, un minimo miglioramento anche sotto questo punto di vista noi lo auspichiamo.