Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026

Lancia ha vinto il Gold Award nella categoria Social Media agli IAB MIXX Awards 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale per l’eccellenza nella comunicazione digitale promosso da IAB Italia.

Il premio celebra la campagna “Lancia is back in WRC2”, che ha accompagnato il ritorno del marchio al Campionato Mondiale Rally 2. Grazie a questa iniziativa, Lancia ha trasformato un momento cruciale della sua rinascita in una storia social coinvolgente, con contenuti capaci di unire performance sportive, identità del brand e narrazione digitale innovativa.

La campagna è stata concepita con un approccio chiaramente social-first, collegando l’heritage motorsport del brand con una strategia di contenuti pienamente allineata ai linguaggi digitali odierni, utilizzando trend e grammatiche specifiche per ogni piattaforma. Il risultato sono contenuti nativi per le principali piattaforme social, uno storytelling in tempo reale sui momenti chiave della gara, una forte attenzione al coinvolgimento della community e, soprattutto, un’identità visiva ed editoriale perfettamente coerente con il DNA agonistico di Lancia.

Al centro del progetto c’era la community Lancia. Utenti, tifosi e appassionati di rally hanno spontaneamente amplificato i contenuti, contribuendo a raccontare il ritorno del marchio nel motorsport e trasformando la campagna in una vera e propria esperienza condivisa.

Il premio conferma il ruolo strategico dei social media all’interno dell’ecosistema di comunicazione Lancia: una leva capace di coniugare tradizione e innovazione, generando un engagement autentico e rafforzando la rilevanza del brand su pubblici diversi.

La campagna è stata sviluppata insieme a 777, l’agenzia nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, che ha supportato Lancia nella definizione della strategia creativa e nella produzione dei contenuti, dando forma e voce al nuovo capitolo dello storytelling digitale del brand.

A livello globale, gli IAB MIXX Awards rappresentano un punto di riferimento per creatività, innovazione ed efficacia nella pubblicità digitale, premiando progetti che integrano con successo strategia, dati e tecnologia. Il ritorno dei premi in Italia conferma ulteriormente il peso del mercato italiano nel panorama internazionale della comunicazione digitale.