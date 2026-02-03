Leapmotor: crescita record a gennaio in Italia

Leapmotor continua a consolidare la propria ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica, aprendo il 2026 con risultati straordinari. A gennaio, il brand emergente, attivo in Italia tramite la joint venture Leapmotor International legata a Stellantis, ha registrato 1.118 immatricolazioni, pari allo 0,8% del mercato totale e all’1,3% del mercato privati, secondo i dati elaborati da Dataforce. Si tratta di un incremento del 594% rispetto allo stesso periodo del 2025, posizionando Leapmotor come il marchio in più rapida crescita dell’intero panorama competitivo italiano.

“Questo risultato è particolarmente significativo se consideriamo che la casa automobilistica è una start‑up a tutti gli effetti: siamo operativi in Italia da poco più di un anno e negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita costante e strutturata”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

La performance più evidente emerge dal mercato delle auto elettriche (BEV), dove Leapmotor ha progressivamente costruito una presenza sempre più solida. A gennaio il brand ha conquistato la leadership nel canale privati con il 16,3% di quota e si è confermato al secondo posto nel mercato BEV complessivo con l’11,2% di quota, un risultato che sottolinea la capacità del marchio di imporsi rapidamente in un segmento altamente competitivo.

A trainare la crescita è la T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia nel suo segmento. Notevole anche la performance della nuova B10, che a gennaio mantiene la seconda posizione tra i C‑SUV BEV con una quota del 13,92%, consolidando la reputazione di Leapmotor come marchio innovativo e affidabile.

Con un avvio d’anno così dinamico, Leapmotor dimostra di saper combinare tecnologia, design e strategia commerciale efficace, confermandosi come uno dei protagonisti emergenti della mobilità elettrica italiana e un punto di riferimento per privati e famiglie interessate a soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.