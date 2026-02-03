in Jeep

Jeep Avenger si conferma SUV più venduto in Italia anche a gennaio 2026

Il brand Jeep mantiene salda la propria posizione nella top ten delle passenger cars con una quota del 4,35%

Jeep Avenger

Il 2026 inizia all’insegna del successo per Jeep in Italia, con risultati commerciali di gennaio che confermano la leadership di Jeep Avenger, nuovamente SUV più venduto del Paese dopo i trionfi del 2025 e del 2024. La quota di mercato di Avenger raggiunge il 6,5%, con oltre il 14% nel segmento B-SUV e quasi l’11% tra i clienti privati, a indicare che più di un automobilista su dieci ha scelto il modello disegnato a Torino. Grazie a questo exploit, Avenger si posiziona al secondo posto assoluto considerando tutti i segmenti e motorizzazioni.

Il successo di Jeep Avenger è sostenuto dalla filosofia “Freedom of Choice”, che offre ai clienti diverse soluzioni di mobilità: versione 100% elettrica, e-Hybrid a 48V con cambio automatico, motorizzazioni benzina manuali e il raffinato 4xe con trazione integrale elettrificata, capace di portare l’autentica esperienza Jeep anche nel segmento B-SUV. Le versioni speciali, come Avenger 4xe The North Face Edition, esaltano stile e capacità di esplorazione.

Gennaio è stato anche il mese della Nuova Compass, protagonista di eventi in concessionarie italiane e del 105XMasters Winter Tour a Bardonecchia (TO). Il SUV 100% Made in Italy combina tecnologia avanzata, design iconico e libertà di scelta dei propulsori: e-Hybrid da 145 CV, plug-in da 225 CV e versioni elettriche fino a 375 CV con trazione integrale e autonomia di 650 km. Le caratteristiche off-road restano al top del segmento, con altezza da terra superiore a 200 mm, angoli di attacco e di partenza ottimizzati e guadi fino a 480 mm.

Nuova Jeep Compass

La Nuova Compass e-Hybrid è disponibile a 249 Euro al mese, con supervalutazione dell’usato di 5.000 Euro. Il motore ibrido consente brevi tratti in elettrico senza strappi, mentre il turbo benzina entra in azione con potenza lineare e reattiva. Il nuovo cambio a doppia frizione, con rotella ergonomica sul tunnel, migliora l’esperienza di guida, rendendo Compass un SUV versatile, tecnologico e adatto a ogni utilizzo. Con Jeep Avenger e Compass, Jeep conferma la capacità di unire prestazioni, elettrificazione e comfort, rafforzando la propria posizione nel mercato italiano.

