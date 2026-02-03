Stellantis: partenza sprint nel 2026, Fiat, Jeep e Citroën dominano il mercato italiano

Il 2026 inizia con un avvio brillante per Stellantis in Italia, che cresce a gennaio quasi il doppio dell’intero mercato nazionale. Secondo i dati elaborati da Dataforce, i brand del gruppo registrano 46.452 immatricolazioni, pari a una crescita dell’11,8%, contro il +6,18% del mercato totale, che ha toccato 141.980 vetture. La quota complessiva di Stellantis raggiunge il 32,6%, in aumento di 1,6 punti rispetto a gennaio 2025.

Partenza sprint di Stellantis, a gennaio 2026 in Italia cresce quasi il doppio del mercato

In classifica assoluta, le prime quattro auto più vendute appartengono al gruppo: al primo posto Fiat Pandina con 13.394 unità, seguita da Jeep Avenger (5.133), Citroën C3 (3.576) e Fiat Grande Panda (3.299). La Fiat Pandina guida con una quota del 8,6% sul totale PC, mentre Avenger mantiene il primato di SUV più venduto d’Italia con il 3,3%. La Citroën C3 si conferma leader del suo segmento, mentre la Grande Panda amplierà a breve la gamma con il nuovo motore turbo 1.2L a benzina e cambio manuale a 6 marce.

Ottime le performance degli altri brand Stellantis: Fiat, nel canale privati, raggiunge la quota più alta del mercato con 15,8%, Jeep cresce del 4,9%, Citroën del 3,1%, Lancia del 15,7% e Opel del 12,4%. Alfa Romeo, con la Junior, sale al 4,3% nel suo segmento, mentre Peugeot con 7.956 immatricolazioni guadagna la quarta posizione assoluta tra i brand grazie a 208 e 3008.

Nel settore della mobilità elettrica, Leapmotor conferma la rapida ascesa in Italia: 1.118 immatricolazioni a gennaio, con l’0,8% del mercato totale e l’1,3% nel canale privati, +594% rispetto a gennaio 2025. La T03 guida le vendite elettriche, posizionando il brand sul podio tra le BEV nel canale privati (16,3%) e seconda nel mercato BEV complessivo (11,23%).

Nel comparto veicoli commerciali, Fiat Professional domina con oltre 3.544 immatricolazioni (25,1% di quota), con Doblò e Ducato al vertice rispettivamente dei segmenti compatto e large, consolidando la leadership di Stellantis anche nel mercato dei veicoli professionali. Con questi risultati, Stellantis conferma la sua posizione di leadership nel mercato italiano, combinando prestazioni, elettrificazione e una gamma completa di vetture e SUV.