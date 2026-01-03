Leapmotor T03: a dicembre 2025 è stata l’auto elettrica più venduta in Italia

Leapmotor è stata protagonista di un 2025 davvero interessante in Italia. Lo scorso anno infatti la casa cinese giunta in Italia grazie anche all’accordo con Stellantis che ha fatto un grosso investimento nell’azienda ha immatricolato la bellezza di 7.469 auto. Si tratta di un netto aumento rispetto a quanto avvenuto nell’ultimo trimestre del 2024 che rappresenta il debutto del marchio nel nostro paese quando invece le immatricolazioni furono circa 300. Ovviamente in questo risultato un ruolo da protagonista lo ha avuto la city car elettrica Leapmotor T03. La vettura a dicembre è risultata essere l’auto elettrica più venduta nel nostro paese, un risultato notevole se si pensa che il suo debutto risale a circa 1 anno fa.

Leapmotor T03 è stata l’auto elettrica più venduta a dicembre secondo i dati elaborati da Dataforce

Nel bilancio annuale, Leapmotor raggiunge una quota del 7,4% nel mercato delle auto elettriche, posizionandosi al terzo posto complessivo. Il risultato è ancora più significativo nel canale dei clienti privati, dove il marchio conquista la seconda posizione con una quota del 12,9%, confermando una crescita solida e costante.

“Il 2025 si è chiuso con risultati oltre ogni nostra aspettativa. Ci consideriamo una vera e propria start-up che è riuscita a crescere in modo costante tutto l’anno e contiamo su un 2026 ancora da protagonisti tra le vetture elettriche in Italia con l’arrivo di nuovi altri modelli che amplieranno la nostra gamma che è altamente tecnologica e con prezzi accessibili”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia.

A trainare le performance del brand è stata soprattutto la Leapmotor T03. Nel mese di dicembre si è affermata come l’auto elettrica più venduta in Italia, raggiungendo il 18,4% di quota complessiva e il 24,3% nel canale dei privati. I risultati positivi si riflettono anche sull’intero 2025, con la T03 seconda tra le BEV con il 6,6% e leader assoluta tra i privati con l’11,9%.

Da segnalare che oltre alla city car Leapmotor T03 hanno registrato un ottimo andamento anche gli altri due modelli commercializzati dalla casa cinese nel 2025 in Italia. Ci riferiamo alla B10 che commercializzata solo da ottobre a dicembre ha già raggiunto la terza posizione nel segmento dei C-SUV e anche il C10 che ha chiuso all’ottavo posto nel segmento dei D-SUV in Italia grazie ad un ottimo quarto trimestre dell’anno. Dunque sicuramente un ottimo anno per il marchio di Stellantis che fa ben sperare per il 2026 che potrebbe essere un anno ancora più positivo.