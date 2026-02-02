Fiat Grande Panda Abarth: in un video nuova ipotesi in attesa di capire cosa farà Stellantis

Fiat Grande Panda Abarth è un modello ci cui si parla spesso ma che in verità nessuno al momento sa se vedremo mai. Del resto ci troviamo in una fase in cui siamo ancora in attesa di capire quelle che sono le intenzioni di Stellantis a proposito della casa automobilistica dello scorpione. Ricordiamo infatti che si vocifera della possibile trasformazione del marchio da brand autonomo a mera sottomarca di Fiat. Si tratta però di voci e la verità la sapremo il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano del gruppo Stellantis. Le ultime dichiarazioni in proposito però fanno sperare che alla fine nessun marchio venga sacrificato.

In un video il render dell’ipotetica, futura Fiat Grande Panda Abarth: sarà davvero così?

Tornando a questa ipotesi di Fiat Grande Panda Abarth si tratta di un video apparso sul canale YouTube Mahboub1 che ipotizza lo stile di questo ipotetico modello. Diciamo subito che non si tratta della prima ipotesi che appare sul web. Nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato almeno altre 3 ipotesi. Ad ogni modo si tratta di una delle ipotesi più interessanti in quanto ci mostra non solo come cambierebbe l’esterno del modello ma anche il suo interno.

Il render della nuova vettura cattura subito l’attenzione grazie a un design deciso e moderno. Il frontale propone una calandra chiusa, tipica delle auto a propulsione alternativa, affiancata da fari LED squadrati che conferiscono un aspetto contemporaneo e distintivo. Il paraurti, scolpito e robusto, integra grandi prese d’aria che suggeriscono dinamismo e sportività, mentre le fiancate si caratterizzano per passaruota pronunciati e cerchi di dimensioni generose, conferendo alla compatta un’aria da crossover. Sul retro, i fanali verticali a LED e il paraurti marcato completano un profilo che mescola tradizione racing e tendenze attuali di design.

Anche l’abitacolo promette un’impronta sportiva, con dettagli rossi a contrasto e superfici essenziali e moderne, pensato per trasmettere sensazioni di guida coinvolgenti anche in un’auto cittadina.

Il tema più dibattuto riguarda la motorizzazione: il concept sembra orientato verso l’elettrico, con prestazioni brillanti grazie alla coppia immediata e la possibilità di soluzioni multi-motore. Se questa scelta risponde alle sfide ambientali e normative, c’è chi rimpiange il carattere e il sound delle tradizionali motorizzazioni termiche, da sempre simbolo dell’identità del marchio.

Se la Fiat Grande Panda Abarth si farà sarà sicuramente la versione più estrema tra quelle presenti nella gamma del modello che presto dovrebbe ricevere anche una versione 4X4. Al momento comunque a nostro avviso pare molto più probabile che a ricevere il trattamento Abarth possa essere l’imminente Panda Fastback il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di luglio e di cui proprio questa mattina vi abbiamo mostrato le ultime foto spia del prototipo. Questo veicolo infatti sembra avere caratteristiche estetiche più in sintomia con lo stile di Abarth trattandosi di un SUV dalle forme coupeggianti.