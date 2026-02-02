Nuova Citroen C1: in un video ipotizzato il design della futura E-Car

Nuova Citroen C1 è una delle vetture che in futuro potrebbero far parte della gamma della casa automobilistica francese. Se fino allo scorso anno il suo ritorno sul mercato a 4 anni di distanza dall’addio della vecchia generazione sembrava pura utopia, le cose sembrano essere cambiate negli ultimi mesi a causa della decisione dell’UE di voler puntare sulle cosiddette E-Car con prezzi sotto 15 mila euro ispirate come filosofia alle key-car giapponesi. Citroen stessa ha ammesso che a questo punto l’arrivo di un nuovo modello che si andrebbe a collocare tra la Citroen Ami e la Citroen C3 non è assolutamente da escludere.

Un video ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Citroen C1 il cui ritorno come E-Car di Citroen sembra sempre più vicino

Ovviamente da quando si è saputo che il ritorno di una nuova Citroen C1 sul mercato era possibile i fan del marchio si sono subito affrettati ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile di questo fantomatico nuovo modello. L’ultima ipotesi proveniente dal web arriva da un video render pubblicato dal canale Mahboub1 su YouTube che mostra la sua personalissima ipotesi di come questa vettura potrebbe effettivamente essere.

Dal punto di vista stilistico, si ipotizza un design da crossover compatto, che richiami alcune linee visti nei recenti concept del marchio francese. L’obiettivo sembra essere quello di combinare praticità urbana, modernità e comfort, senza rinunciare alla sostenibilità. La vettura dovrebbe infatti impiegare materiali ecologici e proporre un abitacolo minimalista, arricchito da schermi touchscreen da 8 pollici e sistemi digitali essenziali, per un’esperienza semplice e funzionale.

La strategia di Citroën appare chiara: capitalizzare sulle nuove normative europee per le auto cittadine di piccole dimensioni, promuovendo soluzioni elettriche accessibili e pratiche. Il ritorno della nuova Citroen C1 punta non solo a rinforzare la gamma urbana del marchio, ma anche a consolidare la presenza di Citroën nel segmento delle city car elettriche, sempre più competitivo e in crescita.

Vedremo dunque che novitò arriveranno a proposito di questo atteso modello e se davvero sarà ufficialmente confermato con il nuovo piano strategico di Stellantis che sarà rivelato nel corso del prossimo mese di maggio. Ricordiamo infine che si vocifera che anche Fiat possa avere una gemella di questa auto anche se non è ben chiaro come questo modello si possa collocare nella gamma tra la futura Pandina e la Fiat Topolino.