Stellantis e il “pricing power”: ammettere un fallimento costa meno

“Probabilmente eravamo troppo ambiziosi”. Xavier Duchemin, responsabile di Stellantis Francia, sceglie l’understatement per confezionare quella che suona, amaramente, come una dichiarazione di resa. Eppure la colpa non è sua, ma di Carlos Tavares, l’uomo che ha lanciato il celebre “pricing power”: vendere meno auto, ma a prezzi ben più alti. Un principio che aveva la stessa logica di un ristorante che dimezza i coperti raddoppiando il conto. Non sorprende che non abbia funzionato.

I numeri raccontano l’ennesima sconfitta. In Francia le vendite sono crollate del 7,1%, peggio del mercato generale che si è fermato a un -5%. E mentre il gruppo ammette di “aver bisogno di aumentare i volumi di vendita”, ecco partire la retromarcia con tanto di sirene d’allarme. Duchemin promette ora di essere “più aggressivo”, che significa tornare ai fondamentali del settore, quelli che danno priorità al volume abbassando i prezzi. Quella roba che, nel settore auto, si chiama “vendere”.

E così la Fiat Pandina arriva a 9.990 euro, un prezzo che non si vedeva da anni. Anche la Citroën e-C3 scende sotto i 14.000 euro, mentre Opel si prepara a diventare il “punto di ingresso” del gruppo, anche se Fiat rimarrà la più competitiva. Quindi, il marchio più economico resta quello più economico.

Il gruppo prevede anche di rafforzare la rete di concessionarie, inaugurandone una nel 15esimo arrondissement di Parigi che unisce Peugeot e Citroën. Altri due punti vendita sono previsti nella zona est. Non è detto che queste concessionarie genereranno un’ondata di ordini, ma in termini di immagine del marchio è comunque un passo positivo.

Nel frattempo, Stellantis promette di rimotivare i venditori, sia di auto nuove che usate, stanziando budget per aiutare i concessionari con i riacquisti “per garantire che non perdano denaro quando siamo loro partner”. Una partnership solida passa anche dalla rassicurazione che nessuno verrà fregato.