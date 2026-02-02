Stellantis presenterà i suoi nuovi veicoli al Salone dell’auto di Chicago del 2026

Stellantis è pronta ad accendere l’entusiasmo al Salone dell’Auto di Chicago 2026, dove metterà in mostra la propria filosofia basata sulla libertà di scelta grazie a una gamma multimarca ampia e diversificata. A partire dal 7 febbraio, i visitatori potranno scoprire veicoli ad alte prestazioni con motori a benzina, soluzioni elettrificate di nuova generazione ed esperienze interattive pensate anche per le famiglie.

Al Salone di Chicago 2026 i marchi Stellantis Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo e Fiat presenteranno i prodotti più recenti

Lo stand rifletterà l’approccio del gruppo Stellantis, sempre più orientato a offrire prodotti in linea con le reali esigenze del mercato, capaci di unire emozione, tecnologia e versatilità. Un’occasione per vedere da vicino come Stellantis intenda rispondere alle diverse aspettative dei clienti, valorizzando identità e punti di forza dei singoli marchi.

L’esposizione del marchio FIAT include la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 , il perfetto equilibrio tra eleganza, stile e sostenibilità. Incarnazione del design made in Italy, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è un pezzo di design che riflette l’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata arte del Centro Stile FIAT di Torino.

Sempre a proposito di Stellantis, Alfa Romeo continua a elevare il segmento dei SUV compatti premium con la rinnovata Alfa Romeo Tonale 2026. Progettata per offrire un inconfondibile stile italiano con tecnologia avanzata, la nuova Tonale presenta un frontale audace e ridisegnato con una griglia scudetto concava ispirata all’iconica supercar Alfa Romeo 33 Stradale.

La Tonale 2026 offre dinamiche di guida leader nel segmento grazie a un telaio bilanciato con distribuzione del peso ottimizzata, una carreggiata più larga, lo sterzo più diretto del segmento, con un rapporto di 13,6:1, e freni anteriori Brembo a quattro pistoncini disponibili a richiesta, palette del cambio in alluminio e sospensioni dual-mode. La Tonale 2026 è alimentata da un motore I-4 turbocompresso da 2,0 litri tecnologicamente avanzato che eroga 270 cavalli e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale Q4 di serie.

Il marchio Jeep celebra il suo 85° anniversario nel 2026, presentando al salone un’ampia gamma di veicoli che offrono ai consumatori la libertà di scelta per scegliere ciò che è più adatto a loro, tra cui: la Nuova Jeep Cherokee 2026 con un nuovo motore ibrido turbo-quattro da 1,6 litri, la Jeep Recon 2026 completamente elettrica, con classificazione Trail Rated, con un prezzo di listino consigliato di $ 65.000 e oltre 170 funzioni di sicurezza e protezione standard, eroga 650 cavalli, accelerando da 0 a 100 in 3,6 secondi con un’autonomia completamente elettrica stimata fino a 500 km.

La Jeep Grand Cherokee 2026, con il nuovissimo motore Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri, eroga 324 cavalli e 332 piedi per libbra di coppia, un’autonomia di guida stimata di 529 miglia con un solo pieno di carburante e una capacità di traino di 6.200 libbre leader della categoria con questo nuovo sistema di propulsione e la gamma Jeep Grand Wagoneer 2026, a partire da un prezzo inferiore a $ 65.000, con il motore Hurricane da 3,0 litri.

I marchi americani del gruppo Stellantis si presentano in grande stile, puntando su potenza, tradizione e nuove soluzioni tecnologiche. Ram celebra il ritorno del leggendario V8 HEMI da 5,7 litri sulla gamma Ram 1500 2026, ora affiancato da un sistema mild hybrid eTorque evoluto, capace di garantire 395 cavalli e 410 lb-ft di coppia. Per chi cerca prestazioni estreme, torna anche il Ram 1500 SRT TRX 2027, il pick-up a benzina di serie più potente al mondo, con il V8 HEMI sovralimentato da 6,2 litri e 777 cavalli. Sul fronte heavy-duty, il Ram 2500 Power Wagon 2027 introduce per la prima volta il Cummins turbodiesel da 6,7 litri ad alte prestazioni, mentre il Ram 1500 REV guarda al futuro con una soluzione elettrica ad autonomia estesa fino a 690 miglia.

Dodge risponde con una gamma Charger multi-energia che unisce motori termici ed elettrici: dalla Scat Pack da 550 cavalli alla Charger Daytona elettrica da 670 cavalli, già pluripremiata a livello internazionale. Chiude il quadro Chrysler, che al Salone di Chicago presenta il concept Pacifica Grizzly Peak, una reinterpretazione in chiave overlanding della celebre monovolume, pensata per l’avventura e la massima versatilità.