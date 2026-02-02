Stellantis consolida la sua leadership nell’e-commerce auto in Brasile

Nel 2025 Stellantis ha rafforzato in modo significativo la propria posizione di leadership nell’e-commerce automobilistico in Brasile, raggiungendo circa 200 milioni di real di fatturato attraverso i negozi ufficiali presenti su Mercado Livre. Il risultato segna un incremento del 54,6% rispetto al 2024 e conferma l’efficacia e la piena maturazione della strategia digitale del gruppo, in particolare nel segmento post-vendita. L’espansione delle vendite online ha permesso di rendere più accessibili a un pubblico sempre più ampio ricambi originali, accessori e servizi ufficiali dei diversi marchi Stellantis, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni digitali affidabili e rafforzando il rapporto diretto con i consumatori.

Il numero di acquirenti di Stellantis è quasi raddoppiato, con un aumento del 100%, per un totale di circa 383.000 clienti nel corso dell’anno

L’operazione riunisce attualmente 324 concessionari e costituisce la più grande struttura di una casa automobilistica all’interno della piattaforma, con negozi ufficiali per i marchi Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot. Il modello replica la logica della rete fisica, con vendite effettuate dai concessionari, e include prodotti originali Mopar, oltre al marchio bproauto, rivolto all’aftermarket indipendente, e Circular Autopeças, specializzato in ricambi riciclati, riutilizzati, riparati e rigenerati, mantenendo gli standard di qualità e garanzia di Stellantis.

“I risultati del 2025 rafforzano la strategia di Stellantis di essere sempre più vicina ai consumatori, offrendo soluzioni post-vendita in modo agile e conveniente, ovunque nel Paese. Integrando la nostra ampia rete di concessionari nell’ambiente digitale, ampliamo l’accesso a ricambi e accessori originali, con efficienza logistica e un elevato standard di servizio. Questo approccio consolida la nostra leadership nell’e-commerce automobilistico e rafforza il ruolo dell’area Ricambi e Servizi come pilastro strategico del business”, afferma Paulo Solti, Vicepresidente Ricambi e Servizi di Stellantis Sud America.

La performance positiva è stata trainata dall’efficienza logistica e dall’ampliamento della base clienti. Nel 2025, oltre 800.000 prodotti sono stati consegnati tramite e-commerce, con un’attenzione particolare alle vendite con il modello “Full”, che ha generato circa 3,5 milioni di R$ al mese, con il 70% delle consegne effettuate con questa modalità in giornata o il giorno lavorativo successivo. I negozi ufficiali hanno registrato circa 20 milioni di visite durante l’anno e hanno chiuso il 2025 con circa 383.000 acquirenti, quasi il doppio del volume registrato nel 2024.

Il portfolio disponibile include ricambi, accessori e lubrificanti Mopar, articoli bproauto, ricambi rigenerati Circular Autopeças, nonché pneumatici e additivi. Tra gli accessori più venduti nel 2025 figurano tappetini, antenne, parafanghi, protezioni per la coppa dell’olio, roll bar, coprimozzi e modanature. Tra i ricambi più venduti figurano filtri carburante, olio e aria condizionata, candele, modanature, guarnizioni, pistoni, bielle e pastiglie freno.

Avviata nella seconda metà del 2022, la presenza di Stellantis nel canale e-commerce è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, grazie all’ampliamento continuo del portafoglio prodotti e al rafforzamento della strategia digitale nell’area Ricambi e Servizi.

Il gruppo punta a consolidare un ecosistema online sempre più completo e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela ampia e diversificata. In questo percorso si inserisce l’annuncio, avvenuto a dicembre 2025, del lancio della nuova linea di accessori bproauto.

La gamma comprende 50 nuovi articoli suddivisi in nove famiglie di prodotto, pensati per veicoli multimarca e orientati a migliorare sicurezza, connettività, protezione, estetica e comfort, rafforzando così l’offerta complessiva del gruppo nel post-vendita digitale.