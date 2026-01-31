Nuova Fiat Argo 2026: nuovo avvistamento in strada in vista del debutto entro fine anno

Nuova Fiat Argo è il nome scelto per la versione sudamericana di Fiat Grande Panda il cui debutto in Brasile avverrà entro la fine del 2026. Il cambio di nome si è reso necessario in quanto Panda non è un nome molto conosciuto in Sud America a differenza di Argo che attualmente viene usato per una hatchback di segmento B molto popolare in tutto il continente. Tra l’altro come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi per qualche anno le due auto convivranno nella gamma della casa torinese trattandosi di due modelli dallo stile molto diverso.

Nuovo avvistamento in Brasile per il prototipo camuffato di nuova Fiat Argo

L’ultimo avvistamento del prototipo della nuova Fiat Argo, segnalato da Renato Maia di @falandodecarro, offre indicazioni interessanti su ciò che potremmo vedere al debutto del nuovo modello della casa automobilistica italiana, previsto per il 2026. Nonostante l’evidente camuffamento, l’identità del veicolo appare piuttosto chiara.

Alcuni dettagli, come il disegno della portiera anteriore, la collocazione del finestrino, i passaruota pronunciati e le proporzioni complessivamente più squadrate, richiamano infatti il modello già presente sul mercato europeo. È però importante sottolineare che la versione destinata al mercato sudamericano non sarà una semplice copia di quella europea. In particolare, le fiancate adotteranno una veste stilistica rivista, caratterizzata da una nuova livrea e dall’assenza del nome Panda. Nelle immagini si vede che l’auto immortalata in queste foto spia è basata sulla versione POP della Grande Panda, che è la più semplice. Quindi ci sono dei fari più semplici, non a LED come di solito vediamo. Questo fa pensare che la versione entry level sarà molto economica.

Secondo le informazioni ottenute dal sito web di Autos Segredos, l’idea di Fiat è che la nuova vettura coesista con l’attuale versione almeno per un po’ di tempo, come una sorta di “Mille” moderna. Secondo Autos Segredos, si vocifera che la Fiat chiamerà la vecchia generazione Urban, proprio come fece con la vecchia Panda in Europa, un altro modello più vecchio che continua a essere venduto insieme al suo successore.

L’idea di Fiat è di avere solo due versioni: la Urban 1.0 con cambio manuale e la Urban 1.3 con cambio CVT. Oggi, la Argo è disponibile in cinque versioni, con prezzi a partire da R$ 94.790 per la 1.0 con cambio manuale e fino a R$ 110.790 per la Trekking 1.3 con cambio CVT. Sempre secondo indiscrezioni la produzione dovrebbe iniziare a settembre di conseguenza è probabile un debutto nel corso della prossima estate.