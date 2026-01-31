Nuova Alfa Romeo GTV: la reinterpretazione digitale che riaccende il sogno della coupé del Biscione

Nuova Alfa Romeo GTV è un sogno che spesso ricorre tra i fan della casa automobilistica del biscione che farebbero carte false per rivedere un simile modello nella gamma del brand premium di Stellantis. Purtroppo ad oggi appare assai difficile che questo ritorno si possa concretizzare se non forse in edizione limitatissima grazie al programma BottegaFuoriserie. Questo ovviamente non impedisce a designer indipendenti e semplici appassionati di immaginare come sarebbe una reinterpretazione moderna di questa auto attraverso render realizzati con l’intelligenza artificiale.

Un nuovo render riaccende tra gli alfisti la voglia di rivedere una nuova Alfa Romeo GTV nella gamma del biscione

E’ questo il caso del creatore digitale Bruno Callegarin che nelle scorse ore sui social ha pubblicato la sua ultima creazione e cioè una personale reinterpretazione di una moderna, ipotetica, nuova Alfa Romeo GTV. L’auto raffigurata nelle immagini è una coupé sportiva a due porte dalle proporzioni compatte e fortemente dinamiche. Il frontale è basso e affilato, dominato dal classico scudetto centrale che si integra con linee tese e superfici scolpite. I gruppi ottici anteriori sono sottili e orizzontali, con firma luminosa a LED che accentua lo sguardo aggressivo. Il cofano presenta nervature marcate che confluiscono verso il centro, suggerendo potenza e precisione progettuale.

La vista laterale di questa ipotetica nuova Alfa Romeo GTV mette in risalto un profilo filante, con tetto discendente e fiancate muscolose. I passaruota pronunciati ospitano cerchi di grande diametro, mentre le spalle posteriori risultano particolarmente robuste, enfatizzando la trazione e la sportività. La carrozzeria adotta una livrea bicolore che separa visivamente le masse e valorizza le superfici.

Al posteriore spiccano fanali sottili e allungati, un portellone corto e un paraurti scolpito con diffusore integrato e doppi terminali di scarico, elementi che completano un insieme elegante, aggressivo e chiaramente orientato alle prestazioni. Anche questa volta questa ipotesi su una nuova Alfa Romeo GTV sta raccogliendo molti consensi tra i fan del biscione che hanno già avuto occasione di vedere le immagini e che gradirebbero assai di poter rivedere un giorno modelli di questo tipo nella gamma della propria casa automobilistica preferita.