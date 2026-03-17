Programma del Museo Alfa Romeo per il 2026: un anno di celebrazioni per il 50° anniversario

Il 2026 rappresenta un anno speciale per il Museo Alfa Romeo, che festeggia i cinquant’anni dall’inaugurazione, avvenuta nel 1976. Un anniversario importante, che conferma il valore del Museo come luogo simbolico e punto di riferimento internazionale per raccontare la storia del marchio. Oggi, grazie anche al suo inserimento nell’area “Storia” del nuovo progetto BOTTEGAFUORISERIE, questo patrimonio assume una presenza ancora più forte e concreta, rafforzando il legame tra memoria, identità e cultura del Biscione.

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Il 21 giugno si terrà l'”Alfa Romeo Day”, un evento simbolico per celebrare sia il 50° anniversario del Museo Alfa Romeo

Sarà un anno ricco di appuntamenti, iniziative e momenti dedicati alle grandi icone del passato, alla cultura dell’automobile e alla condivisione della passione tra appassionati. Il filo conduttore di tutte le celebrazioni sarà proprio quello spirito che accompagna Alfa Romeo da oltre un secolo: un mix di emozione, tradizione e piacere di guida, da sempre al centro dell’esperienza del marchio.

La collaborazione tra Alfa Romeo e Carrozzeria Touring dura ormai da un secolo: dalle prime carrozzerie e dall’epica Superleggera berlinetta all’assemblaggio della 33 Stradale ai giorni nostri. Un convegno ripercorrerà questo legame attraverso le auto, i personaggi e gli eventi che ne hanno tracciato i contorni. L’evento è organizzato in collaborazione con l’International Touring Superleggera Register e comprenderà anche una sfilata di auto con carrozzeria Touring sulla pista del museo.

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Simbolo di un’epoca e ancora oggi una delle più amate dagli appassionati Alfa Romeo, la 1600 Spider “Duetto” è stata prodotta in quattro serie dal 1966 al 1994 e il suo fascino non accenna a diminuire. Il Museo celebrerà la guida a cielo aperto in occasione del 60 ° anniversario del lancio dell’iconica spider con un convegno, una parata e una mostra per gli appassionati che potranno esporre le proprie vetture al Museo fino a dicembre. La mostra sarà suddivisa in quattro fasi: da aprile a giugno: “ossa di seppia” in mostra da aprile a giugno, “coda troncata” a luglio e agosto, “aerodinamica” a settembre e ottobre e “serie IV” a novembre e dicembre.

Il 10 maggio aprirà la mostra “ Cuore Sportivo ”, che racconta la storia dell’automobilismo Alfa Romeo attraverso le sue principali produzioni automobilistiche, aeronautiche, navali e industriali. Ma anche la ricerca e i prototipi, intrecciati con la storia dell’azienda e le persone che l’hanno plasmata.

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L’evento più importante dell’anno sarà l’Alfa Romeo Day del 21 giugno.Come da tradizione, il fine settimana più vicino al 24 giugno celebrerà l’anniversario dell’Alfa Romeo con una serie di iniziative dedicate agli appassionati. Quest’anno, le celebrazioni si estendono anche all’anniversario del Museo, che a 50 anni dalla sua apertura rimane la “casa” di tutti gli appassionati Alfa Romeo e il luogo in cui la storia viene preservata, valorizzata e tramandata alle generazioni future.

La giornata comprenderà un convegno sulla storia, i valori e le sfide del Museo, l’ormai consueto appuntamento con i rappresentanti dei club di tutto il mondo e molte altre attività. Ulteriori dettagli sul programma saranno pubblicati a breve.

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Uno degli eventi più attesi è l’ Open Day presso il Centro di Documentazione Alfa Romeo, che custodisce 6.000 metri lineari di documenti storici e risponde ogni anno a oltre 10.000 richieste provenienti da tutto il mondo: un’occasione unica per esplorare gli archivi che preservano la memoria tecnica, industriale e culturale del marchio.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, inclusi nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo. Il Museo si trova ad Arese (Milano) ed è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, eccetto il martedì. Il biglietto d’ingresso consente l’accesso agli spazi museali e la visita ai depositi, con le relative auto e materiali della “Collezione”, solitamente non esposti al pubblico.