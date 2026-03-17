Peugeot e Citroën, auto da 40.000 euro ma il kit per la foratura si paga a parte

C’è un modo per perdere la fiducia dei propri clienti senza fare praticamente nulla. E questo modo potrebbe essere (facile, facile) togliere il kit di riparazione pneumatici dalla dotazione standard e trasformarlo in un optional da 20 euro. Proprio come hanno scelto di fare Peugeot e Citroën su gran parte della loro gamma, dalla 208 alla 5008, passando per C3, C3 Aircross e C5 Aircross, in un momento storico in cui Stellantis ha pubblicamente dichiarato di voler ricostruire la propria immagine presso gli automobilisti.

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La ruota di scorta era già sparita da tempo dai bagagliai di mezza Europa, sacrificata sull’altare del risparmio di peso e spazio. Una scelta discutibile ma comprensibile, considerando che una foratura si verifica statisticamente ogni 70.000 km e che le ruote salvaspazio non sono leggerissime.

Al suo posto era rimasto almeno il kit con compressore a 12V e sigillante, strumento minimale ma sufficiente a rimettersi in marcia dopo una foratura non devastante. Un equipaggiamento che, secondo i dati dell’Unione dei Fornitori di Assistenza francese, serve a gestire il 14% degli interventi di soccorso stradale annuali. Non un accessorio di lusso.

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Eppure su un numero imbarazzante di modelli del Leone e dello Chevron, quel kit non c’è. O meglio: c’è, ma costa 20 euro in più. Venti euro, comer emerge da quanto riportato dai media francesi che sono rimasti a bocca aperta. La cifra in sé è quasi comica, se non fosse che rivela una filosofia commerciale che fa male. Sulla Peugeot 5008 GT, vettura da oltre 42.000 euro, il kit è optional. Diventa standard solo sulla versione GT Exclusive, che di euro ne costa qualche migliaio in più.

Basta spostarsi di qualche corridoio in Stellantis per trovare chi si comporta diversamente: la Fiat 600, stesso gruppo, include il kit di serie senza farne un evento. Segno che si può, volendo.

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Il copione in concessionaria è già scritto. Il venditore annuncia con fare magnanimo che “l’opzione è offerta”, come se stesse regalando qualcosa. Generoso. Peccato che si tratti di 20 euro su un’auto da 30, 40 o 50mila euro, una cifra che Peugeot e Citroën potrebbero assorbire senza nemmeno accorgersene, ma che hanno scelto consapevolmente di non assorbire. Questa è una caduta libera nei dettagli sbagliati.