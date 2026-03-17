Alfa Romeo Zagato TZ Lunga: un render immagina una nuova GT compatta dal sapore classico

A volte basta un render ben fatto per riaccendere una fantasia che molti appassionati non hanno mai davvero smesso di coltivare. È il caso della Alfa Romeo Zagato TZ Lunga, una nuova interpretazione digitale firmata da Davide Dessi, designer automobilistico virtuale di Torino conosciuto sui social come desicardesign, che questa volta ha scelto di immaginare una sportiva dal sapore molto italiano, elegante e compatta, ma con un forte richiamo alla storia del Biscione.

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Ecco una ipotetica Alfa Romeo Zagato ZT Lunga immaginata da Davide Dessi

L’idea parte da un contesto che rende tutto ancora più interessante. La recente Alfa Romeo 33 Stradale, prodotta in serie limitata, ha riportato l’attenzione sul rapporto tra il marchio e il mondo delle carrozzerie italiane, anche perché il progetto è stato sviluppato con il supporto della Carrozzeria Touring Superleggera. È quindi abbastanza naturale che un designer come Dessi abbia deciso di spingersi oltre e di richiamare un altro nome che, nella storia di Alfa Romeo, ha avuto un peso enorme: Zagato.

Quella tra Alfa Romeo e la carrozzeria milanese è infatti una relazione che appartiene alla parte più affascinante dell’automobilismo italiano. Una collaborazione che affonda le radici nel 1921, con l’Alfa Romeo G1, e che si è poi trasformata in un lungo percorso condiviso fatto di modelli rimasti nella memoria degli appassionati. Non è solo una questione di stile, ma anche di identità. Perché quando si mettono insieme Alfa Romeo e Zagato, il risultato raramente passa inosservato. E anche di recente questo legame ha continuato a dare segnali di vitalità, come dimostra l’Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato, esemplare unico presentato lo scorso anno.

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Partendo proprio da questo patrimonio, desicardesign ha immaginato una vettura che non prova a copiare il passato, ma piuttosto a reinterpretarlo. La sua TZ Lunga digitale non è una supercar estrema né una replica nostalgica, ma una sportiva che sembra voler recuperare un certo equilibrio tipicamente italiano tra proporzioni, pulizia delle linee e carattere. Nella sua visione, questa Alfa Romeo sarebbe più piccola e più agile della moderna 33 Stradale, ma comunque pienamente fedele all’idea di una vera granturismo.

Il render mostra infatti un’auto dal corpo compatto, con un’impostazione molto slanciata e con alcuni dettagli che parlano chiaramente il linguaggio delle sportive classiche. Il frontale è completamente nuovo, pensato per dare una lettura personale del volto Alfa Romeo, mentre il profilo gioca su elementi che fanno subito pensare alla tradizione: il cofano lungo, il volume arretrato dell’abitacolo e soprattutto la coda ducktail, quella sorta di coda tronca rialzata che è diventata una firma stilistica storica di Zagato.

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Il risultato è una vettura che, pur essendo solo digitale, riesce a trasmettere una personalità piuttosto chiara. Non sembra voler impressionare con l’eccesso, ma colpire con equilibrio, tensione delle forme e coerenza d’insieme. È proprio questo, probabilmente, uno degli aspetti più riusciti del progetto: l’idea che una sportiva Alfa Romeo possa ancora essere affascinante senza dover per forza diventare gigantesca, esasperata o sovraccarica di dettagli.

Naturalmente non c’è nulla di ufficiale dietro questa creazione digitale. La Alfa Romeo Zagato TZ Lunga resta un concept virtuale, nato per stimolare l’immaginazione e alimentare il dibattito tra appassionati. Però è proprio in casi come questo che i render smettono di essere semplici immagini e diventano qualcosa di più: una domanda lanciata al pubblico, quasi una provocazione elegante.

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E la domanda, in fondo, è molto semplice: Alfa Romeo dovrebbe tornare a collaborare con Zagato per una nuova GT a motore termico? Una sportiva più compatta, più leggera, meno estrema della 33 Stradale, ma capace di riportare in strada quella combinazione di artigianalità, stile e carattere che ha reso alcune Alfa del passato così speciali?

È difficile non pensare che un progetto del genere avrebbe un fascino enorme. Perché al di là dei numeri, delle piattaforme e delle strategie industriali, c’è ancora una parte del pubblico che continua a sognare un’auto fatta così: una granturismo italiana dal disegno pulito, con proporzioni giuste, un motore vero e una firma stilistica capace di raccontare una storia. Ed è forse proprio questo il merito più grande del render di desicardesign: ricordare che, quando si parla di Alfa Romeo e Zagato, il confine tra memoria e desiderio resta sempre sottilissimo.