BottegaFuoriserie è protagonista all’Ultimate Supercar Garage con Alfa Romeo e Maserati

Ha ufficialmente aperto i battenti Ultimate Supercar Garage, l’evento che fino al 1° febbraio celebra alcune tra le più affascinanti supercar contemporanee, attirando a Paris Expo Porte de Versailles collezionisti, appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione si svolge in parallelo alla 50ª edizione di Rétromobile, creando un dialogo suggestivo tra passato e presente dell’automobile d’eccellenza.

Advertisement

Ultimate Supercar Garage mette in luce quattro straordinarie auto che rappresentano al meglio BottegaFuoriserie

Tra i protagonisti spicca BottegaFuoriserie, che si conferma come polo creativo dedicato alla personalizzazione estrema, alla sperimentazione stilistica e alle alte prestazioni. Il progetto fonde il DNA di Alfa Romeo e Maserati, offrendo una visione evoluta dell’esperienza di guida su misura.

Per la prima volta, i due marchi italiani si presentano insieme in un salone automobilistico all’interno del Padiglione 4, esponendo quattro modelli iconici: Alfa Romeo Nuova 33 Stradale, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Maserati MCXtrema e Maserati GT2 Stradale. Vetture esclusive che vanno oltre il concetto di automobile, autentiche sculture dinamiche capaci di interpretare l’essenza più pura dell’universo BottegaFuoriserie e di superare i confini tradizionali dell’auto sportiva.

Advertisement

I visitatori di Ultimate Supercar Garage potranno ammirare la Nuova Alfa Romeo 33 Stradale e la Maserati MCXtrema, entrambe caratterizzate da livree esclusive che celebrano la tradizione dei due Brand . Queste finiture su misura esaltano il concetto di unicità e personalizzazione al centro di BottegaFuoriserie: un approccio olistico che dà vita a creazioni su misura, uniche nel loro genere, in linea con i sogni di ogni cliente.

L’importanza della personalizzazione si riflette anche nell’elevata richiesta di soluzioni su misura per la Maserati GT2 Stradale, con ben l’80% della famiglia di supersportive del Tridente che beneficia del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Infine, lo stand espone anche l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, un’auto ultra-limitata – realizzata in sole 10 unità in tutto il mondo – sviluppata all’interno di BottegaFuoriserie.

Advertisement

Cristiano Fiorio, Direttore Generale di BottegaFuoriserie e Chief Marketing Officer di Maserati: “BottegaFuoriserie è una chiara testimonianza dell’impegno del Gruppo Stellantis nel valorizzare i suoi marchi più iconici, offrendo loro la libertà di sviluppare progetti imprenditoriali distintivi. Ne siamo particolarmente orgogliosi: uno straordinario esempio di creatività, di sinergia tra l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati e di visione italiana portata in tutto il mondo.

In questo senso, Ultimate Supercar Garage è il palcoscenico ideale: un contesto internazionale che condivide i nostri valori e riflette appieno i quattro principi fondamentali di BottegaFuoriserie. Il mondo esclusivo delle few-off di Bottega, l’universo di personalizzazione di Fuoriserie, ‘History’ come espressione di uno straordinario Heritage e, ultimo ma non meno importante, ‘Corse’, il nostro know-how racing votato all’innovazione. Un dialogo tra tradizione e futuro che ispira ogni nostra creazione e incarna una visione altamente strategica”.

Advertisement

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati: “ Siamo orgogliosi di partecipare alla prima edizione di Ultimate Supercar Garage con un’esclusiva assoluta per i nostri marchi: Alfa Romeo e Maserati si uniscono per la prima volta in uno spazio condiviso, dove possono mostrare la loro eccellenza attraverso un progetto che riempie entrambi di orgoglio e che siamo certi diventerà un asset strategico chiave all’interno della nostra visione. La missione di BottegaFuoriserie è chiara: onorare il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati e scrivere il prossimo capitolo della nostra storia, definito da audacia, autenticità, personalizzazione, prestazioni e veicoli unici ”.

Sviluppata nell’ambito di BottegaFuoriserie, questa esclusiva serie limitata incarna l’eccellenza italiana tra design, tecnologia e artigianalità. Prodotta in soli dieci esemplari, tutti già venduti, rappresenta il primo risultato della collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa, unite in vista della 38ª America’s Cup, che per la prima volta si svolgerà in Italia, nel Golfo di Napoli.

Advertisement

È la Quadrifoglio più aerodinamica di sempre, grazie a un avanzato kit in fibra di carbonio che genera fino a cinque volte più carico rispetto alla versione standard. A 300 km/h raggiunge 140 kg di carico verticale. Esterni e interni richiamano il mondo delle regate, con finiture dedicate, materiali esclusivi e dettagli ispirati all’imbarcazione Luna Rossa.

Nello stand BottegaFuoriserie spicca una Nuova 33 Stradale in livrea verde, un chiaro richiamo a icone come GTA, GTAm e 33 Bertone Carabo. Per Alfa Romeo il colore è parte integrante dell’identità del marchio: un codice emotivo che esprime passione, innovazione e italianità. Con linee scultoree, lavorazioni artigianali raffinatissime e prestazioni estreme, la nuova 33 Stradale interpreta lo spirito Alfa Romeo trasformando un mito del passato in una visione moderna. Prodotta in soli 33 esemplari, tutti assegnati, monta un V6 biturbo da 630 CV, accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiunge i 333 km/h.

Advertisement

Accanto ad essa, la Maserati MCXtrema. Realizzata unicamente per l’impiego in pista e costruita in appena 62 esemplari, la MCXtrema nasce per superare ogni limite conosciuto. È la più estrema Maserati da circuito mai prodotta, espressione pura del DNA sportivo del marchio. Sotto la carrozzeria lavora un V6 biturbo da 3,0 litri di derivazione Nettuno, capace di erogare 740 CV, progettato per garantire prestazioni assolute e massima affidabilità.

L’esemplare esposto all’Ultimate Supercar Garage sfoggia una livrea esclusiva sviluppata con il proprietario attraverso il programma MCXlusiva: schema “Corse” ispirato alla MC12 Stradale, arricchito dal numero 77 e da una raffinata combinazione blu-bianco opaco con Tridente a contrasto. Gli interni, dominati dal blu scuro, includono dotazioni dedicate come telemetria e sedile passeggero. La MCXtrema unisce tecnologia avanzata, personalizzazione estrema e artigianalità italiana, rappresentando una nuova frontiera dell’innovazione automobilistica.