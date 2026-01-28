Alfa Romeo: a Retromobile 2026 si ritorna alle origini dell’emozione

È un’esposizione dal grande fascino quella che coinvolge Alfa Romeo alla 50esima edizione di Retromobile, uno fra i più celebri e importanti saloni al mondo dedicati all’auto d’epoca. Un motivo in più per raccontare oltre cento anni di storia di italianità, dinamica di guida e innovazione.

A Parigi anche quest’anno si può apprezzare un ricco calendario di appuntamenti, presso il Paris Expo Porte de Versailles che ospita l’evento. Fra i protagonisti, come già annunciato, c’è anche Alfa Romeo che in accordo con Stellantis Heritage e Alfa Romeo Classiche custodisce quel patrimonio di eccellenza di cui solamente il Costruttore del Biscione è protagonista.

Fino al prossimo 1 febbraio i visitatori dello stand Alfa Romeo, disponibile presso il padiglione 7.2, possono apprezzare l’iconica Spider Duetto 1600 del 1966, che celebra i 60 anni dalla presentazione, la rarissima 750 Competizione del 1955, destinataria di soli due esemplari prodotti, e la splendida 33/2 Periscopica del 1967 che aprì la strada all’eterna famiglia di esemplari 33. Accanto a questi celebri esemplari trova posto il nuovo corso del Biscione, rappresentato dall’Alfa Romeo Tonale appena rinnovata.

Lo stand vuole rappresentare un vero e proprio viaggio nella storia di Alfa Romeo

L’impostazione dello stand di Alfa Romeo a Retromobile 2026 guarda a un vero e proprio percorso che prova ad attraversare più di un secolo di storia del marchio, intrecciando l’heritage con la nuova impostazione del presente del Biscione. Ciò in accordo con un unico denominatore che è rappresentato dall’autentico piacere di guida insito nel marchio stesso.

Alfa Romeo Spider Duetto 1600

Ne deriva quindi che le quattro vetture presenti vengono disposte su quattro strade differenti, a simboleggiare le differenze che le caratterizzano anche nella direzione presa e da prendere. In ogni caso ognuna di esse riesce a interpretare le caratterizzazioni differenti della storia di Alfa Romeo. Si va appunto dall’eterno Duetto che rappresenta un’icona senza tempo, fino alla nuova Tonale che apre la strada al nuovo corso del Biscione passando per le 33/2 Periscopica e 750 Competizione che mettono al centro l’impegno nelle corse. Tutto ciò per convergere verso un punto centrale che è rappresentato sempre dal guidatore.

Accanto alle vetture in mostra, a Retromobile 2026 è possibile scoprire il programma Alfa Romeo Classiche dedicato alle classiche del Biscione che si pone come obiettivo quello di preservare, certificare e valorizzare l’intero patrimonio del marchio. Il programma si rivolge ai proprietari di Alfa Romeo storiche o da collezione e mette a disposizione servizi dedicati agli appassionati, come il Certificato di Origine che, partendo dal numero di telaio, mette a disposizione la configurazione di produzione della propria vettura attraverso le informazioni custodite presso il Centro Documentazione Alfa Romeo, la Certificazione di Autenticità, con la quale si può richiedere una perizia tecnica approfondita, da parte degli specialisti di Stellantis Heritage e Alfa Romeo Classiche ed esperti del Marchio, per verificare che la vettura abbia mantenuto nel tempo le sue caratteristiche originali ed ottenerne così l’attestazione ufficiale così come interventi di restauro, manutenzione e riparazione eseguiti dallo stesso team che si prende cura della preziosa collezione aziendale.

Alfa Romeo Classiche

Infine, Alfa Romeo mette a disposizione anche il programma Reloaded By Creators che permette di riportare alle caratteristiche originali, direttamente dalla Casa Madre, modelli iconici o dall’autenticità certificata. Fra questi possiamo citare la 4C Collezione GT Nicola Larini che ribadisce l’importante legame fra Alfa Romeo e Nicola Larini che è stato campione del DTM 1993 sulla 155 del Biscione.