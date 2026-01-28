Leasys UK nominata miglior fornitore di soluzioni di leasing di veicoli da SME News

Leasys UK, tra i principali operatori del noleggio operativo multimarca, ha ricevuto il riconoscimento di “Miglior fornitore di soluzioni di noleggio veicoli 2025 – Inghilterra sud-orientale” nell’ambito degli SME News UK Finance Awards. L’azienda di Stellantis è stata indicata come una delle realtà più apprezzate sia dai clienti privati sia dai fleet manager, distinguendosi per la qualità del servizio e per un approccio fortemente orientato alla personalizzazione. Il premio valorizza l’attenzione costante alle esigenze dei clienti e la capacità di offrire soluzioni flessibili, affidabili e su misura, confermando Leasys UK come punto di riferimento nel settore del noleggio veicoli.

Elogiata per l’eccellente servizio clienti, Leasys UK è stata elogiata anche per le sue soluzioni basate sui dati, basate su tecnologie leader di mercato. Per le aziende che desiderano gestire una flotta di veicoli, l’offerta personalizzata di Leasys UK contribuisce a semplificare i processi e a migliorare l’efficienza, mentre i clienti con contratti privati ​​beneficiano dell’ampia gamma di opzioni del fornitore per garantire una soluzione su misura.

Giunti alla settima edizione, i premi annuali riconoscono l’eccellenza nel settore finanziario del Regno Unito, celebrando le persone e le organizzazioni che stanno ridefinendo il successo nei rispettivi settori. Nella categoria trasporti, le aziende vengono giudicate in base a soluzioni sicure, intelligenti e sostenibili che contribuiscono a guidare il settore dei trasporti del Regno Unito. Guardando al 2026 e oltre, Leasys UK continuerà a sviluppare la propria offerta, ampliando anche la flotta di veicoli elettrici e soluzioni digitali per la gestione della flotta.

Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato : “Siamo lieti di ricevere questo premio, che premia il servizio leader di mercato che offriamo ai nostri clienti. La nostra attenzione rimane focalizzata sull’esperienza del cliente, sull’innovazione e sulla responsabilità ambientale, garantendoci di rimanere all’avanguardia in un mercato dinamico”.