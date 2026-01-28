Opel, il miracolo tedesco dell’elettrico attende i sussidi con ansia

Florian Huettl, CEO di Opel, ha le idee chiare: il nuovo incentivo governativo tedesco per le auto elettriche non è l’ennesima manovra spot destinata a sgonfiarsi dopo qualche mese di vendite dopate. È, invece, il punto di svolta che il mercato aspettava. O almeno così la pensa lui, con un ottimismo che trasuda dalle righe dell’intervista rilasciata alla rivista Edison.

Huettl si è recato nello stabilimento di Eisenach a preparare la forza lavoro per l’aumento dei volumi di produzione. Il messaggio ai dipendenti? Continuare a ridurre rigorosamente i costi. Perché l’entusiasmo va bene, ma i margini vanno meglio. La stella polare di questo cauto ottimismo è la Grandland, che nella seconda metà del 2025 si è piazzata tra i primi dieci modelli in Germania. “Non accadeva da molto tempo”, ha ammesso il CEO, probabilmente con un sospiro di sollievo.

La flessibilità degli stabilimenti di Eisenach e Rüsselsheim è il jolly che Opel intende giocarsi. Grazie alla strategia multi-energia, il mix di propulsori può essere adattato rapidamente. Se la domanda di veicoli elettrici aumenta, lo stabilimento risponde di conseguenza.

Finora, il mercato tedesco dell’elettrico è stato trainato dai clienti aziendali. Huettl vede nel nuovo sussidio l’occasione per spostare il baricentro sui clienti privati. Il CEO prevede una dinamica simile alla Francia in Germania, con decine di migliaia di vendite. Negli ultimi anni, molti hanno prolungato la vita delle proprie auto oltre ogni ragionevole sopportazione. Il parco veicoli invecchia, la domanda è differita. L’incentivo potrebbe attivare questa domanda latente, con effetti secondari: più auto elettriche in circolazione significano maggiore familiarità, quindi maggiore propensione all’acquisto.

I primi segnali di mercato? Promettenti. Opel ha integrato l’incentivo nelle offerte immediatamente, generando traffico web significativamente maggiore e domanda notevole presso le concessionarie. Eventi come l'”Opel BBQ” hanno registrato un’ottima partecipazione.

Tuttavia, l’attuale impianto dell’incentivo non è perfetto. Huettl considera problematica l’esclusione delle auto usate di recente immatricolazione. Un sussidio solo per il nuovo esercita pressione al ribasso sui valori residui. “Sono certamente favorevole all’estensione alle auto usate di recente immatricolazione”, afferma, sperando in aggiustamenti.

Parallelamente, Opel avanza verso gli obiettivi europei di CO2. La quota di veicoli elettrici si è attestata al 14% in media nel 2025, salendo al 17% nel quarto trimestre e al 19% a dicembre. Negli ordini, è già oltre il 20%. Misure di vendita mirate, come i modelli di riacquisto, hanno liberato i concessionari dal rischio di valore residuo sui veicoli elettrici. “Questo ha messo in moto molte cose”, conferma Huettl. Per Frontera e Grandland, il mix elettrico supera il 30% delle vendite.