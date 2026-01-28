Jeep nel 2025 ha superato il milione di vendite globali

Jeep si conferma uno dei brand più globali in assoluto tra quelli presenti nella gamma del gruppo Stellantis. La casa automobilistica americana nel 2025 ha superato quota 1 milione di unità vendute a livello globale, un traguardo molto importante e significativo raggiunto grazie all’exploit dei suoi modelli più rappresentatitivi che si sono distinti in alcuni tra i mercati auto più importanti del mondo.

Jeep: oltre 1 milione di immatricolazioni a livello globale nel 2025, Italia primo paese in Europa

In Europa la quota di Jeep rimane stabile rispetto al 2024 con l’Italia che si conferma come il primo mercato per la casa americana con circa 60.000 immatricolazioni e una quota SUV del 7,4%. Questo risultato nel nostro paese è dovuto principalmente all’ottimo andamento di Avenger che nel 2025 si è confermato come il SUV più venduto in assoluto e uno dei modelli più popolari in generale. Da quando è arrivato in Italia Avenger ha già raccolto oltre 230 mila immatricolazioni, numeri davvero importanti che certificano il successo di questo SUV compatto che per il momento ha preso il posto di Renegade.

Nel 2026 a dare manforte alle vendite di Jeep nel nostro paese e anche nel resto del mondo arriva la nuova Compass che come sappiamo viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia.Il sistema di trazione Selec-Terrain rappresenta uno degli elementi chiave della nuova Jeep Compass, distinguendosi per interventi concreti sulle regolazioni del veicolo e non solo per modifiche estetiche dell’interfaccia.

Attraverso cinque modalità di guida – Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ed Electric, quest’ultima riservata alla versione e-Hybrid Plug-in – il sistema adatta il comportamento dell’auto alle diverse condizioni di utilizzo, migliorando motricità e stabilità. Ogni modalità dialoga con l’ESP, coordinando ABS, controllo di trazione e gestione del motore per garantire sicurezza e precisione di guida.

Il prezzo della nuova Jeep Compass parte da 39.900 euro per la versione e-Hybrid da 145 CV e da 47.900 euro per la variante completamente elettrica in allestimento Altitude. Entrambe sono disponibili con una formula finanziaria da 249 euro al mese su 36 mesi tramite Stellantis Financial Services. Nel prezzo sono inclusi dieci anni di servizi Connect ONE, mentre il pacchetto Connect PLUS prevede un anno di prova gratuita.