Alfa Romeo V6 America: il concept digitale che fonde design retrò e prestazioni da sportiva moderna

In attesa di avere notizie ufficiali a proposito del futuro di Alfa Romeo, notizie che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi, continuiamo a sognare con un nuovo render realizzato dal creatore digitale Filippo Penati e pubblicato su LinkedIn in cui viene ipotizzata Alfa Romeo V6 America una ipotetica vettura sportiva del biscione. Si tratta ovviamente dell’ipotesi personalissima di un designer indipendente realizzata con l’intelligenza artificiale e quindi come tale va presa, insomma niente di ufficiale purtroppo.

Alfa Romeo V6 America: ecco la sportiva digitale creata con l’AI e ispirata alla mitica Montreal

Questa Alfa Romeo V6 America realizzata da Filippo Penati è chiaramente ispirata alla storica Alfa Romeo Montreal. La vettura presenta un design sportivo e raffinato, con linee pulite e moderne, unite a un fascino retro che richiama il passato del marchio. Il corpo della vettura è di un rosso intenso, con ampi passaruota che evidenziano le ruote sportive e un profilo aerodinamico che suggerisce alta performance.

Per questa ipotetica Alfa Romeo V6 America viene anche ipotizzata la presenza di un motore V6 turbo da 3000 cc posizionato in modo da garantire un bilanciamento ottimale, con trazione posteriore e un cambio manuale a 6 marce. L’autore del render immagina per questa futura ipotetica sportiva anche la possibilità di una versione con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Con una potenza di 360 cavalli e un peso di 1700 kg, l’auto è immaginata per una velocità autolimitata a 270 km/h, che conferisce un aspetto da vera supercar.

Insomma certamente un’ipotesi ben riuscita che fa sognare i fan del biscione ma che purtroppo sembra avere poche chance di tradursi in qualcosa di concreto quanto meno nel breve periodo. Bisogna comunque dire che effettivamente l’auto a cui è ispirata questa Alfa Romeo V6 America e cioè Alfa Romeo Montreale potrebbe in futuro tornare in auge grazie al programma BottegaFuoriserie. Dopo la nuova 33 Stradale prodotta in appena 33 unità c’è chi pensa che possa essere proprio la Montreal la prossima supercar in edizione limitata del biscione. Al momento notizie certe non ne abbiamo ma forse già entro fine anno qualche novità importante a questo proposito potrebbe anche arrivare.