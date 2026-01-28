Stellantis in Francia intensificherà i tagli di prezzo nel 2026 per riacquistare i livelli di volume

Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis in Francia, Xavier Duchemin, ha confermato che il gruppo automobilistico ridurrà i prezzi delle sue auto nel paese per riacquistare i livelli di volume persi negli ultimi anni. “Quest’anno, in Stellantis, abbiamo deciso di essere più aggressivi dal punto di vista commerciale”, ha dichiarato ai giornalisti. “Abbiamo iniziato a fine 2025 e stiamo amplificando il movimento all’inizio del 2026. Stiamo tagliando i prezzi, stiamo riposizionando alcuni marchi. Accettiamo una scommessa, dobbiamo recuperare i volumi”, ha dichiarato il responsabile del gruppo nel paese.

Stellantis conferma che in Francia ridurrà i prezzi delle sue auto per aumentare le vendite

Sono stati riportati tre esempi di offerte promozionali su vetture compatte: l’Opel Corsa, disponibile a partire da 15.900 euro, la Fiat Panda, con prezzo base di 9.900 euro, e la Peugeot 208, accessibile tramite un leasing mensile di 208 euro. Secondo quattro fonti informate, lo scorso mese il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha indicato come priorità la crescita delle vendite, anche a scapito dei margini di profitto.

La strategia include la promozione di vendite alle flotte a margini più contenuti e la focalizzazione su modelli economici, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda in Nord America ed Europa. L’intento è riconquistare quote di mercato e riportare Stellantis tra i primi quattro produttori automobilistici globali. Questa politica riflette un approccio orientato alla quantità e all’accessibilità dei veicoli, privilegiando la penetrazione del mercato rispetto al guadagno immediato.

Advertisement

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito delle future strategie di Stellantis in Francia e più in generale nel resto del mondo Italia compresa. Ricordiamo che a metà anno sarà svelato il nuovo piano industriale del gruppo realizzato da Antonio Filosa.