Stellantis richiama Peugeot Boxer, Fiat Ducato e Opel Movano in Francia: rischio perdite di carburante e incendio

Stellantis ha avviato in Francia una campagna di richiamo che coinvolge alcuni veicoli commerciali leggeri dei marchi Peugeot, Fiat Professional e Opel, riportando l’attenzione su un tema particolarmente sensibile per chi utilizza questi mezzi ogni giorno per lavoro. I modelli interessati sono Peugeot Boxer, Fiat Ducato e Opel Movano, tre furgoni molto diffusi tra artigiani, corrieri, piccole imprese e flotte aziendali. Non si tratta quindi di un episodio marginale, ma di un intervento che tocca veicoli centrali nella mobilità professionale europea.

Advertisement

Circa 4 mila furgoni di Stellantis sono interessati da questo richiamo

All’origine del richiamo c’è un possibile difetto nel sistema di alimentazione. In base alle informazioni emerse, il problema riguarderebbe il collegamento tra la linea di ritorno del carburante e la relativa valvola. Se questo innesto non garantisce una tenuta perfettamente sicura, può verificarsi una perdita di carburante nel vano motore. In condizioni particolarmente sfavorevoli, il carburante fuoriuscito potrebbe entrare in contatto con componenti ad alta temperatura, aumentando il rischio di incendio del veicolo.

Il provvedimento riguarda veicoli relativamente recenti, prodotti tra la fine del 2024 e l’estate del 2025. Nel dettaglio, per il Peugeot Boxer il periodo interessato va dal 4 febbraio 2025 al 21 luglio 2025. Per il Fiat Ducato si parla di esemplari costruiti tra il 19 marzo 2025 e il 4 luglio 2025. L’Opel Movano copre invece un intervallo più ampio, dal 6 novembre 2024 al 23 luglio 2025. Accanto alle date di produzione, sono stati indicati anche precisi intervalli di numeri di telaio, così da permettere l’identificazione puntuale dei veicoli coinvolti.

Advertisement

Il fatto che i tre modelli siano oggetto dello stesso richiamo non sorprende particolarmente. Boxer, Ducato e Movano condividono infatti una piattaforma tecnica comune all’interno del gruppo Stellantis. È una scelta industriale ormai consolidata, che consente di razionalizzare sviluppo, produzione e componentistica. Tuttavia, quando emerge un’anomalia su un elemento condiviso, il problema può estendersi contemporaneamente a più marchi e più veicoli. In questo caso, la criticità riguarda un organo delicato come il circuito del carburante, e per questo il richiamo assume un rilievo particolare.

Per i proprietari dei mezzi interessati, la procedura resta quella prevista in tutte le campagne ufficiali del costruttore. I clienti sono invitati a contattare la rete autorizzata del proprio marchio per fissare un appuntamento in officina. L’intervento consiste nella verifica del collegamento interessato e, se necessario, nella sua messa in sicurezza o nella sostituzione dei componenti coinvolti. Come avviene normalmente in queste situazioni, la riparazione viene effettuata senza alcun costo per il cliente.

Advertisement

Chi possiede uno dei modelli indicati può inoltre verificare in autonomia se il proprio veicolo rientra nel richiamo attraverso il numero di telaio, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal costruttore o i canali ufficiali dedicati. Per chi lavora quotidianamente con questi furgoni, si tratta di un passaggio importante. Un controllo tempestivo consente infatti di prevenire possibili criticità e di continuare a utilizzare il mezzo in condizioni di maggiore sicurezza.

Stellantis

La campagna avviata da Stellantis si inserisce nelle normali procedure di controllo qualità post-vendita che i costruttori adottano per correggere eventuali anomalie emerse dopo la commercializzazione. Nel caso dei veicoli commerciali, però, il peso di queste iniziative è ancora più evidente: ogni fermo tecnico incide direttamente sull’attività lavorativa di chi li utilizza. Proprio per questo, il richiamo non va letto solo come una misura tecnica, ma come un intervento necessario per tutelare affidabilità, continuità operativa e sicurezza su strada.