Citroën AMI trionfa a “Quattroruote La Novità 2026” nella categoria Volt

La Citroën AMI ha conquistato il premio speciale nella sezione “Volt”, dedicata ai veicoli 100% elettrici, nell’ambito del grande referendum digitale “Quattroruote La Novità 2026”, che ogni anno seleziona venti tra le auto più interessanti presentate nel corso dell’anno precedente. Gli utenti hanno potuto esprimere la propria preferenza sia sul sito della testata sia attraverso le stories Instagram, e AMI ha raccolto il 39% dei voti, confermandosi come il modello elettrico più apprezzato dal pubblico.

Citroën AMI ha trionfato tra i premi speciali nella categoria “Volt”

Lanciata nel 2020, Citroën AMI ha subito attirato l’attenzione per il suo design originale e la sua architettura innovativa, ridefinendo il concetto di quadriciclo urbano. Grazie alla sua simmetria e alle dimensioni compatte, garantisce libertà di movimento anche negli spazi più stretti, portando comodità e indipendenza nelle attività quotidiane. Il veicolo è sicuro, economico, ricaricabile da presa domestica, ospita due persone e raggiunge i 45 km/h con un’autonomia di 75 km, perfetta per l’urban mobility.

Oggi AMI rappresenta un vero fenomeno sociale, capace di combinare praticità, innovazione e sostenibilità, offrendo una soluzione concreta per la mobilità elettrica urbana e suburbana, in linea con le esigenze delle famiglie moderne.

Advertisement

Non solo un’auto compatta ed elettrica, Citroën AMI si conferma anche strumento di responsabilità sociale grazie al progetto Gëneration AMI, giunto alla sua quinta edizione per l’anno scolastico 2025-2026. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, l’iniziativa ha coinvolto in quattro anni oltre 44.000 studenti, 2.684 classi e 6.700 test drive. Quest’anno il programma raggiungerà 700 nuove classi e più di 15.000 studenti, offrendo un percorso educativo con kit digitale, laboratori multimediali, workshop in 20 scuole italiane e test drive di AMI, simbolo di mobilità elettrica e inclusione.

Oltre alla versione standard, AMI propone edizioni speciali come Ami Buggy, dallo spirito outdoor e dettagli esclusivi, e Ami Dark Side, limitata e dal design grintoso e sofisticato. Queste varianti rafforzano la capacità di Citroën di unire innovazione, stile e libertà di espressione, trasformando AMI in un’icona di mobilità urbana e lifestyle contemporaneo.