Stellantis: a dicembre 2025 +6,8% nelle vendite in Europa

Il gruppo Stellantis ha chiuso bene il suo 2025. A dicembre infatti l’azienda del CEO Antonio Filosa ha visto aumentare le sue immatricolazioni del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente confermando un trend positivo che fa ben sperare per il 2026 appena iniziato. I dati ufficiali relativi alle vendite di auto sono stati comunicati nelle scorse ore dall’ACEA, l’associazione europea che raggruppa i produttori di automobili.

Stellantis ha chiuso nel miglior modo possibile il suo 2025 crescendo più del mercato nel suo insieme

In un mese in cui in Europa sono state immatricolate 963 mila contro le 910 mila dell’anno precedente, il mercato nel suo insieme cresce del 5,8 per cento. Come detto Stellantis riesce a fare meglio grazie a performance superiori alla media, avendo registrato 119.148 vetture vendute nel solo mese di dicembre, con una crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portando la propria quota di mercato nell’Unione Europea al 12,4%, un risultato che conferma la solidità del gruppo e la capacità di competere efficacemente in un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione.

La crescita di Stellantis sta derivando dalle nuove strategie messe in atto dal CEO Filosa per invertire la rotta, strategie che culmineranno con il nuovo piano industriale che sarà svelato a metà del 2026 e che dovrebbe tra le altre cose comprendere anche il rinnovo costante e l’ampliamento della gamma di modelli, la spinta verso veicoli ibridi piuttosto che elettrici puri.

Si spera naturalmente che questo risultato possa fungere da slancio per Stellantis anche in questo inizio di anno e che il 2026 possa andare anche meglio per l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel 2021 e adesso guidata da Antonio Filosa, con il 2026 che si potrebbe confermare come un anno davvero importante per il futuro del gruppo automobilistico.