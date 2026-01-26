Nuova Fiat Pandina: e se alla fine il motore a benzina ci fosse per sorprendere il mercato con un prezzo shock?

Nuova Fiat Pandina è una delle auto più attese tra quelle che Stellantis lancerà sul mercato da qui al 2030. La vettura, come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois nei giorni scorsi, debutterà sicuramente entro la fine del 2029 al pari della nuova Fiat 500 vettura con cui avrà molto in comune a partire dalla piattaforma. Non è stato ancora confermato ufficialmente, ma pare proprio che sarà prodotta sempre presso lo stabilimento di Pomigliano come l’attuale generazione. Questo modello avrà l’arduo compito di sostituire l’attuale Panda presente sul mercato da circa 14 anni. Considerato quanto vende ancora oggi il modello in questione, non sarà assolutamente un’impresa facile non farla rimpiangere.

Nuova Fiat Pandina: il motore a benzina potrebbe dare una marcia in più alle vendite con un prezzo davvero competitivo

A proposito della nuova Fiat Pandina, abbiamo saputo che avrà uno stile che ricorderà quello della prima Fiat Panda anni ’80 e che ovviamente avrà anche numerosi elementi di design in comune con Fiat Grande Panda da cui deriverà ma con una lunghezza intorno ai 3,6 metri. I render che vi mostriamo in questo articolo fanno intuire per sommi capi come potrebbe apparire la vettura, anche se ovviamente non possiamo escludere alcuni elementi di differenziazione rispetto a quanto mostrato in queste creazioni digitali fatte con l’AI.

Di recente Olivier Francois ha lasciato intendere che la nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato di certo in versione completamente elettrica che dovrebbe avere un prezzo molto competitivo. Potrebbe infatti partire da meno di 15 mila euro. Anche la versione ibrida dovrebbe fare parte della sua gamma anche se in proposito Francois ha manifestato qualche dubbio relativo a quelle che nel frattempo saranno state le evoluzioni relative alle normative sulle emissioni da parte dell’Unione Europea. Questo nel senso che se le norme diventeranno sempre più rigide il rischio è che anche la versione ibrida possa non arrivare.

Sembra invece da escludere in maniera categorica la presenza di una versione con motore termico puro. Infatti a fine decennio sarà davvero difficile se non addirittura impossibile ipotizzare la presenza sul mercato in Europa di auto di segmento A con il motore a benzina senza nessuna forma di elettrificazione. Per la nuova Fiat Pandina si tratta di un vero peccato. Infatti se Fiat avesse la possibilità di proporre anche una versione di questo tipo siamo sicuri che potrebbe aumentare e non di poco le sue vendite con i prezzi che si abbasserebbero notevolmente rispetto alla versione ibrida ed elettrica pura.

Nonostante sia davvero difficile c’è chi spera ugualmente che alla fine le normative possano ammorbidirsi consentendo a Fiat di poter portare sul mercato anche una versione a benzina della nuova Fiat Pandina con un prezzo che si potrebbe aggirare intorno ai 10 mila euro. Se così fosse siamo certi che questa auto in poco tempo diverrebbe una delle vetture più vendute in assoluto in Europa e probabilmente anche in Sud America dove sarà commercializzata ma con un altro nome, forse quello di nuova Fiat Mobi.

Ad ogni modo pare assai probabile che anche in versione ibrida ed elettrica, specie se davvero i prezzi si manteranno sotto i 15 mila euro, la vettura possa spiccare il volo sul mercato con possibilità concrete di raccogliere l’eredità dell’attuale Panda come nuova leader del mercato auto in Italia ed una delle vetture più vendute in assoluto in Europa.