Il primo SUV di Ram non sarà simile alla Jeep Grand Wagoneer

Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane Ram nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con un SUV. Questo sarà uno dei nuovi modelli che verranno prodotti in America da Stellantis e che rientrerà nell’investimento da 13 miliardi di dollari. A proposito del futuro SUV in occasione del recente Salone dell’auto di Detroit 2026 il CEO di Ram Tim Kuniskis ha rilasciato alla stampa americana alcune interessanti dichiarazioni. Come sappiamo Stellantis di recente ha rinunciato a Jeep Wagoneer puntando tutto sul Grand Wagoneer come modello più grande e lussuoso della sua gamma in America.

Il nuovo SUV Ram prenderà il posto del vecchio Wagoneer ma si tratterà di un modello completamente differente

Il nuovo SUV di Ram dunque prenderà il posto lasciato libero dal Wagoneer, ma non sarà una versione semplificata del Grand Wagoneer con dettagli diversi o sedili in tessuto. Secondo Tim Kuniskis, si tratterà di un veicolo completamente differente, pensato per un pubblico diverso rispetto a quello a cui Jeep si rivolge con il Wagoneer standard. Kuniskis ha paragonato la situazione a quella della vecchia Chrysler 300 e della Dodge Charger: due modelli basati sulla stessa piattaforma, ma con design, mercato e target distinti.

Pur senza confermare specifiche tecniche, è probabile che il SUV Ram condivida la piattaforma con la Grand Wagoneer e venga prodotto nello stesso stabilimento, offrendo quindi molte delle stesse motorizzazioni. Tra le ipotesi ci sono una versione elettrica a lunga autonomia, un’opzione Hemi o addirittura una variante Hellcat. Kuniskis ha sottolineato che il modello sarà unico nel suo genere, suggerendo un SUV full-size potente e in stile TRX, capace di distinguersi nettamente nel mercato dei veicoli di lusso ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda il nome, non sono emersi indizi durante l’intervista rilasciata da Tim Kuniskis a Carbuzz. Ma la decisione di eliminare il nome Ramcharger dal prossimo pick-up ad autonomia estesa è una decisione che fa pensare che il marchio voglia conservare questo nome per un altro modello forse proprio il nuovo SUV. Del resto Kuniskis non ha usato mezzi termini nel dire di voler far rivivere il nome Dakota per il nuovo pick-up di medie dimensioni di Ram. Di conseguenza che il nome di Ramcharger venga lasciato libero proprio per questo SUV sembra un’ipotesi sicuramente assai plausibile. Anche da questo modello partirà la riscossa di Stellantis in America nei prossimi anni. Il gruppo ha intenzione di recuperare il terreno perso negli ultimi anni tornando ai fasti di un tempo.