Cappellano, Stellantis: “Tutti i nostri marchi sono importanti, lavoriamo per diversificarli ulteriormente”

Dal web emergono nuove dichiarazioni da parte del reponsabile europeo di Stellantis Emanuele Cappellano che da qualche tempo ha preso il posto di Jean Philippe Imparato. Parlando con la stampa internazionale dal Salone dell’auto di Bruxelles ha ribadito che il nuovo piano di Stellantis sarà svelato entro metà anno. Parlando con Auto Infos, il numero uno di Stellantis in Europa ha dichiarato: “La mia priorità è tornare a crescere. Crescita attraverso i marchi e i loro prodotti. Sto anche cercando di rafforzare il rapporto con i concessionari, i fornitori, le istituzioni e con i dipendenti”.

Il responsabile di Stellantis per l’Europa Emanuele Cappellano ha confermato che una delle priorità del gruppo sarà diversificare i brand

Cappellano ha poi parlato dei singoli marchi che fanno parte del gruppo ribadendo che sono tutti importanti per Stellantis: “Se osserviamo il portafoglio marchi, i nostri marchi sono riconosciuti per le loro caratteristiche e sono molto diversi. La priorità è lavorare per diversificare ulteriormente ogni marchio, rafforzando ciò per cui i clienti li riconoscono. Alcuni marchi sono molto diffusi in tutta Europa e ottengono ottimi risultati in alcuni paesi europei. Altri sono più legati a paesi specifici, ma hanno un forte appeal e una forte personalità. Tutti i nostri marchi hanno successo con diversi livelli di copertura del segmento di clientela. L’importante è consentire loro di esprimersi in modi diversi”.

“Bisogna garantire che i marchi rafforzino le loro posizioni distintive. Non si tratta semplicemente di essere un buon marchio, ma di coltivare la propria differenza”. Questa, quindi, è una delle prime priorità dell’era Filosa per Stellantis. Cappellano ha anche commentato quelli che sono i i contenuti dell’ “European Automotive Package” presentato a fine 2025.

Advertisement

A proposito di ciò Cappellano ha dichiarato ad Auto Infos: “Dobbiamo essere molto onesti su questo: finora, quanto annunciato non è affatto competitivo. Ciò che l’industria automobilistica e i clienti chiedono sono soluzioni a breve termine. Il problema non è tra dieci anni, ma oggi. Dal 2019, il mercato automobilistico europeo ha perso 3 milioni di veicoli ed è l’unica regione al mondo che non è tornata ai livelli pre-pandemia di Covid. L’emergenza rimane!”

“Ciò che è stato annunciato non affronta assolutamente nulla. La flessibilità che ACEA e l’intero settore chiedevano non è stata presa in considerazione. Il settore fa affidamento su investimenti a lungo termine. La mancanza di chiarezza sulle regole del gioco sta creando molta confusione. Siamo a un punto in cui l’Europa deve decidere se continuare a seguire la tendenza al ribasso dell’industria automobilistica o adottare misure serie per affrontare la regolamentazione in modo da soddisfare le esigenze dei clienti e quelle dell’industria europea”.

Advertisement

Insomma dichiarazioni che rappresentano sicuramenre un indizio importante su quello che potrebbe essere annunciato a metà anno dal CEO di Stellantis Antonio Filosa quando sarà svelato il nuovo piano industriale del gruppo Stellantis.