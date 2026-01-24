Stellantis lancia in Italia il SUV Leapmotor da 600 cavalli

Novità importante per la gamma di Stellantis in Italia. Debutta infatti il nuovo SUV Leapmotor C10 AWD. Si tratta del modello dotato di trazione integrale e doppio motore elettrico da 598 cavalli. La batteria da 81,9 kWh invece garantisce un’autonomia di 437 km. Questo modello offre prestazioni davvero interessanti secondo quanto dichiarato dalla stessa Stellantis. La C10 con trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Anche i tempi di ricarica risultano competitivi, poiché per portare la batteria dal 30 all’80% sono sufficienti 22 minuti. Insomma prestazioni di tutto rispetto per un modello che sicuramente avrà molto da dire sul nostro mercato interno dove tra l’altro Leapmotor sembra andare davvero bene.

Leapmotor C10 AWD e Longa Range arrivano in Italia: si arricchisce la gamma del SUV cinese di Stellantis

Il listino della Leapmotor C10 AWD parte da 43.400 euro, cifra che scende a 37.900 euro in presenza di promozioni legate a permuta o rottamazione. L’offerta riguarda l’unico allestimento previsto, denominato Design, che vanta già una dotazione di serie particolarmente ricca. Sono inclusi cerchi in lega da 20 pollici, illuminazione full LED, portellone posteriore elettrico, vetri oscurati, sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di riscaldamento e ventilazione, climatizzatore automatico bi-zona, tetto panoramico, telecamere a 360 gradi, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, schermo centrale da 14,6 pollici e ricarica wireless per smartphone.

Questa non è l’unica novità per la gamma di Leapmotor in Italia. Debutta infatti anche la versione C10 Long Range. Questa versione del SUV di Leapmotor è pensata per chi mette al primo posto l’autonomia e la possibilità di affrontare lunghi tragitti senza problemi. Questa versione del modello della casa cinese utilizza un motore elettrico da 300 cavalli, e vanta una batteria di capacità superiore e i vantaggi della piattaforma a 800 Volt, che le consentono di raggiungere fino a 510 km di percorrenza secondo il ciclo WLTP, dati che di certo la pogonono al vertice tra i SUV elettrici della sua categoria.

Un’attenta gestione dei flussi energetici, unita a un’aerodinamica curata, permette di contenere i consumi soprattutto nei percorsi extraurbani. La versione Long Range risulta quindi particolarmente indicata per i viaggi più lunghi, riducendo la necessità di soste frequenti per la ricarica e offrendo un equilibrio convincente tra comfort, tecnologia e serenità d’uso.