Maserati MCPura utilizzata dai Carabinieri per fornire assistenza in Svizzera dopo la strage di Crans-Montana

Secondo quanto riporta la stampa francese e svizzera i Carabinieri italiani hanno impiegato risorse significative per assistere la Svizzera dopo l’incendio di Crans-Montana dove decine di ragazzi hanno perso la vita e alcune centinaia sono rimaste gravemente ferite. Tra le misure messe in atto dalle forze dell’ordine italiane anche quella di utilizzare la Maserati MCPura Carabinieri, presentata lo scorso anno, per alcuni trasporti urgenti di materiale medico da un ospedale all’altro.

La Maserati MCPura utilizzata dai Carabinieri per il trasporto urgente di materiale medico dopo la strage di Crans-Montana

Come riporta il sito auto-moto.com, il 19 gennaio, una Maserati MCPura ha percorso l’autostrada da Milano per recuperare il materiale medico necessario prima di tornare all’Ospedale Niguarda. Questo ha segnato il primo impiego operativo di questo modello versione aggiornata della precedente MC20 all’interno delle forze armate italiane, un simbolo tanto spettacolare quanto efficace.

Questa iniziativa che ha visto protagonista la Maserati MCPura non rappresenta una novità assoluta. Da tempo l’Arma dei Carabinieri ricorre all’impiego di vetture ad alte prestazioni per compiti ben circoscritti e di particolare urgenza. In passato, modelli come la Lamborghini Gallardo e, successivamente, la Huracán sono stati utilizzati in operazioni delicate, soprattutto per il trasferimento rapido di organi destinati ai trapianti, dove ogni minuto è determinante.

Queste supercar, generalmente messe a disposizione direttamente dai produttori, rispondono a una duplice esigenza. Da un lato garantiscono prestazioni elevate e affidabilità in contesti operativi estremi; dall’altro offrono un ritorno d’immagine significativo per i marchi coinvolti, associando il proprio nome a servizi di pubblica utilità e ad alto valore simbolico.

Nella quotidianità, tuttavia, le forze dell’ordine italiane fanno affidamento su mezzi molto più tradizionali. La flotta ordinaria è composta da veicoli pensati per il pattugliamento e il controllo del territorio, come le Alfa Romeo Giulia, impiegate nelle attività di routine e nelle missioni operative standard.

Ricordiamo che la Maserati MCPura è una vera e propria supercar dotata del motore V6 “Nettuno” 3.0 biturbo da 630 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Con un peso a secco di circa 1.475 kg e scocca in carbonio, si distingue per la trazione posteriore, il cambio a 8 marce. Infine ricordiamo che la vettura di Maserati dispone anche di una versione “Cielo” con tetto elettrocromico apribile.